Ronaldo keert terug bij Manchester United, de club waar hij zijn doorbraak beleefde

Cristiano Ronaldo in Manchester United-tenue in 2007. Beeld AFP

Eerder op vrijdag had de 36-jarige superspits bekend gemaakt Juventus te willen verlaten.

De vijfvoudige winnaar van de belangrijkste individuele voetbalprijs Gouden Bal heeft zes jaar in Manchester gespeeld voordat hij in 2009 naar Real Madrid ging. In die tijd scoorde ‘CR7’ 118 doelpunten in 292 wedstrijden. Met The Red Devils won hij alles wat er te winnen viel, waaronder de Champions League. Manager Sir Alex Ferguson ontfermde zich als een vader over de geniale rechtspoot. In Madrid zou hij nog veel meer trofeeën winnen.

Zijn tijd bij Juventus was minder succesvol, zeker op Europees gebied. Ondanks zijn leeftijd is Ronaldo nog steeds topfit, reden dat hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière wil beginnen. Eerder deze maand was er even sprake van dat hij zijn rivaal Lionel Messi zou vergezellen in Parijs en afgelopen dagen werd zijn naam nadrukkelijk in verband gebracht met die andere olieclub, Manchester City.

City was er niet in geslaagd om Harry Kane te halen en Ronaldo zou een goed alternatief zijn geweest. Spelers van City waren enthousiast over een eventuele komst. Rond het middaguur maakte City bekend dat een transfer van de baan was. Inmiddels zou Ronaldo al met Ferguson hebben gesproken, zijn oude mentor. United heeft aan spitsen geen gebrek, maar Ronaldo is geen gewone spits. Hij is een levende legende in Manchester.

Sinds het vertrek van Ferguson in 2013 beleeft United magere jaren, maar langzaam klimt de roemruchte club uit het dal. Afgelopen seizoen eindigde United op de tweede plek en was het verliezend finalist in de Europa League. Op Old Trafford zal de verloren zoon veel bekenden tegenkomen. Op het veld zal hij spelen met zijn Portugese teamgenoot Bruno Fernandes en met de Fransman Raphaël Varane, zijn oude ploeggenoot bij Real.

How are you feeling @ManUtd fans? Always dreamt but never expected that it would happen! Welcome back in Manchester @Cristiano pic.twitter.com/L5xDwJhWqU — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 27 augustus 2021

Tevens is het een weerzien met de Noorse manager Ole Gunnar Solskjaer, een andere oude teamgenoot. De transfer maakte veel los. Diverse oud-spelers, onder wie Edwin van der Sar, verwelkomden de opzienbarende terugkeer. Manchester United heeft naar verluidt 23 miljoen euro betaald voor Ronaldo. De Portugees tekende voor twee jaar. Zijn jaarsalaris zal 21 miljoen euro bedragen.

Het is nog niet bekend wanneer Ronaldo, die een Brexit-visum nodig heeft, zijn debuut gaat maken. Hij vloog eerder vandaag naar Portugal voor de kwalificatiewedstrijd tegen Ierland, aanstaande woensdag. De eerstvolgende wedstrijd van Manchester United is thuis tegen Newcastle United, over twee weken. Eerder deze zomer had United al 80 miljoen uitgegeven voor Jadon Sancho, de talentvolle rechtsbuiten van Borussie Dortmund.