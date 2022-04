Ronald Koeman keert terug bij het Nederlands elftal: ‘Hij gaf Oranje na een moeilijke periode weer een gezicht’

Ronald Koeman tijdens een kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland in 2019 in Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dag Willem, het gonsde de laatste tijd al van de geruchten, en in een serie over Koeman bekende hij onlangs al dat hij graag weer bondscoach zou willen worden. Deze aankondiging kwam vast niet als een verrassing?

‘Nee, totaal niet. Het was eigenlijk niet eens nieuws, behalve dan dat het nu officieel is. De keuze is ook logisch: hij wil graag, de bond wil graag, en hij heeft het in zijn vorige periode bij Oranje goed gedaan. Daarnaast is hij nu vrij en is het voor hem geen probleem om nog even te wachten tot volgend jaar. In de tussentijd kan hij alvast naar wedstrijden van het Nederlands elftal gaan en contact leggen met de spelers.

‘Doordat het WK in Qatar in de winter plaatsvindt, is de timing van de trainerswissel nu een beetje raar. Normaal gebeurt dat na afloop van een eindtoernooi in de zomer, wanneer meer coaches van baan wisselen. Nu moet er maar iemand zijn die in de winter vrij is om van club te wisselen.’

Maar Koeman heeft geen goede periode achter de rug bij Barcelona, was hij dan echt de beste kandidaat?

‘Hij heeft het daar nu ook weer niet zó slecht gedaan. Onder zijn opvolger Xavi gaat het nu beter, maar dat is mede te danken aan vier nieuwe spelers die er in de winterstop bijkwamen, en anderen die terugkeerden van blessures. Koeman werd ook voortdurend tegengewerkt door clubvoorzitter Laporta, die het niet met hem zag zitten.

‘In zijn eerste seizoen deed Koeman het na de winterstop erg goed: ze maakten een imponerende opmars in de competitie, wonnen de beker, en Messi speelde zijn beste voetbal in jaren. Pas in de laatste wedstrijden ging het mis. Dit seizoen ging het zonder Messi inderdaad slechter. Maar dat kwam ook door de voortdurende financiële onzekerheid die nu weg is. De situatie op dit moment is dus volstrekt onvergelijkbaar met toen Koeman er zat.’

Koeman verliet Oranje in augustus 2020 op een ongemakkelijk moment, minder dan een jaar voor het EK. Is het niet vreemd dat hij dan nu terug mag keren?

‘Je hoort inderdaad veel dat Koeman onbetrouwbaar zou zijn. Maar ik begreep zijn keuze toen wel, zo veel kansen krijg je niet in het leven. Achteraf kan je zeggen dat hij op het verkeerde moment is ingestapt bij Barça, die gok heeft niet goed uitgepakt.

‘Koeman bekende kort voordat hij wegging bij Oranje nog dat het bondscoachschap goed bij hem paste. Hij vond het prettig om niet meer elke dag op het veld te staan, maar even later was hij weg. De roep van Barcelona was voor hem zo sterk, dat hij die niet kon negeren. Tegelijkertijd wil hij heel graag nog op een eindtoernooi staan met Oranje.

‘Bij de KNVB hebben ze volgens mij geen hard feelings over zijn keuze van destijds, een deel van het publiek heeft dat misschien wel. Maar moet je je daar wat van aantrekken? Van wat men op sociale media vindt? Het belangrijkste is dat er vertrouwen is tussen de bond, de spelers en de coach, en dat is er.’

Heeft de spelersgroep nog een rol gespeeld in de keuze voor Koeman?

‘De KNVB heeft ongetwijfeld met belangrijke spelers gepraat over hun voorkeur, en ik denk dat zij de aanstelling van Koeman een goed idee vonden. Dragende spelers zoals Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn als international opgebloeid of doorgebroken onder Koeman, dus zij hebben wel fiducie in hem.

‘Hij nam toen het roer over in een lastige periode: Oranje had twee eindtoernooien misgelopen en in korte tijd drie coaches gehad. Koeman gaf het elftal daarna weer een gezicht. Met name in de Nations League speelden ze een aantal wedstrijden die ik niet meer zal vergeten, bijvoorbeeld tegen Frankrijk. Oranje werd weer populair en succesvol onder Koeman.’

Louis van Gaal heeft net een nieuw speelsysteem, 3-4-1-2, ingevoerd bij Oranje. Gaat Koeman dat overnemen of wil hij zijn eigen stempel drukken?

‘Koeman heeft in zijn periode ook kort met dat systeem gespeeld, maar ging vrij snel terug naar 4-3-3. Dat is ook omdat je in de kwalificatie mindere tegenstanders krijgt. Van Gaal heeft het ingevoerd om ook tegen de sterkere tegenstanders op het WK een kans te maken. Koeman krijgt straks aanvankelijk weer te maken met kleinere voetballanden, dus het kan goed dat hij weer 4-3-3 gaat spelen.

‘Maar het is eigenlijk nog te vroeg om daar nu al over te speculeren. Het hangt ook af van hoe het WK verloopt en of het nieuwe systeem daar bevalt. En het hangt van het materiaal af: Van Gaal doet dit ook omdat hij vindt dat hij geen buitenspelers van het hoogste niveau heeft. Als die in het komende jaar wel opstaan, verandert de afweging weer.’