Ron DeSantis kondigt kandidatuur aan in door problemen geplaagde livestream: ‘De servers smelten!’

Ron DeSantis in 2022 tijdens de conseratieve conferentie CPAC. Beeld AP

Dit moest het grote moment worden. Na maanden verkapte campagnevoering, een boek en een tournee door het land had gouverneur Ron DeSantis één ding nog niet gedaan: hardop zeggen dat hij president wil worden. Woensdag zou hij zijn op opvallende wijze verkondigen. In gesprek met Elon Musk, eigenaar van Tesla en Twitter, zou op het nieuwe audioplatform Twitter Spaces moest zijn kandidatuur wereldkundig worden.

Om 18.00 uur lokale tijd is het zover. En dan gebeurt er: niets. ‘Werkt dit?’ ‘Hallo?’ ‘De servers smelten!’ Onbekende stemmen echoën door het audiokanaal, vlak voordat de livefeed instort. Een half miljoen luisteraars blijkt te veel voor het nieuwe platform. Na 20 minuten herstart het gebeuren.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Zijn aankondiging, op deze onconventionele wijze, blijkt dan behoorlijk conventioneel. DeSantis leest een lange verklaring voor. Hij levert kritiek op Joe Bidens beleid – ‘De grens is een ramp, onze steden gewelddadig’ – en deelt her en der een kleine sneer uit aan Trump: ‘Besturen is geen entertainment.’

DeSantis zegt zijn cultureel-conservatieve beleid als gouverneur van Florida te willen toepassen op de rest van het land. Op hetzelfde moment verscheen op Twitter een video waarin DeSantis, tegen het decor van een Amerikaanse vlag, zijn campagneslogan onthult: ‘Our Great American Comeback.’

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) 24 mei 2023

Herkansing op Fox News

Later woensdagavond krijgt Ron DeSantis een herkansing op televisiezender Fox News. Daar herhaalt hij, in een interview met presentator Trey Gowdy, zijn belangrijkste boodschappen. Hij doet ook een paar nieuwe beloften.

DeSantis zegt ‘op dag één’ de noodtoestand te zullen uitroepen vanwege immigratie aan de Amerikaanse zuidgrens. Het recent hervormde grensbeleid van Biden zou hij onmiddellijk beëindigen, terwijl hij de bouw van Trumps grensmuur juist zou hervatten.

Volgens de DeSantis zijn de Verenigde Staten nu bezig met ‘bijzaken’ als klimaatverandering, bureaucratie en seksuele identiteit. De gouverneur richt zich liever op veiligheid, immigratie en – zijn absolute stokpaardje – de opkomst van ‘woke’. Dat is de verzamelnaam die DeSantis gebruikt voor de progressieve ideologie die hij veracht.

Zijn beoogde beleid als president lijkt netjes op één lijn te liggen met zijn cv als gouverneur. DeSantis voerde beleid door dat de mogelijkheden tot abortus verder beperkte, seksuele geaardheid taboe maakte in het klaslokaal en de toegang tot vuurwapens vergemakkelijkt. ‘De woke-ideologie zal eindigen in de prullenmand van de geschiedenis’, zegt DeSantis woensdag op Fox News.

Een andere opvallende belofte die op woensdagavond doet: DeSantis zou Chris Wray, de directeur van de FBI, op zijn eerste dag als president ontslaan. DeSantis wantrouwt het agentschap, dat volgens hem is geallieerd met de Democraten.

Vliegende start

Met zijn kandidaatstelling is Ron DeSantis op afstand de geduchtste concurrent van oud-president Donald Trump. Hij beschikt over de grootste campagnekas van alle kandidaten, gesprekt met potentieel meer dan honderd miljoen dollar aan donaties. De gouverneur begeeft zich ideologisch dichtbij Trump, maar presenteert zich als de stabielere, slimmere politicus. In populariteit blijkt hij echter ruimschoots achter bij de oud-president.

DeSantis’ campagne kende vorig jaar een vliegende start. De Republikeinen beleefden in het najaar van 2022 zwaar teleurstellende tussentijdse verkiezingen. Trumps-gezinde kandidaten verloren in veel cruciale staten van een Democraat. Trumps populariteit kelderde na afloop, terwijl die van DeSantis juist door het dak ging.

De gouverneur van Florida toonde zich tijdens deze tussentijdse verkiezingen de grote uitzondering. DeSantis had met overweldigend overwicht zijn herverkiezing zeker gesteld, en kiezers gewonnen in zelfs voorheen linkse districten. Zo speelde hij zich bij kiezers en donateurs verder in de kijker.

Niet meer zo rooskleurig

Eind vorig jaar zei zo’n 30 procent van de Republikeinse kiezers op hem te willen stemmen, een behoorlijke prestatie voor iemand die zich nog niet eens had gekandideerd. Zo rooskleurig staat hij er inmiddels niet meer voor. Sinds justitie in New York heeft aangekondigd Trump te vervolgen is de oud-president met een eigen comeback bezig. Volgens recente enquêtes zou Trump nu meer dan 50 procent van de stemmen behalen, en is DeSantis naar 20 procent gezakt.

President Joe Biden maakte van DeSantis’ technologisch gemankeerde aankondiging gebruik voor een eigen campagneboodschap, en om de spot te drijven met zijn nieuwste uitdager. Op Twitter plaatste Biden een verwijzing naar zijn eigen donatiepagina. De begeleidende tekst: ‘Deze link werkt.’