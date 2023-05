‘Rommelig en ondoorzichtig’: belangrijkste adviseur kabinet niet te spreken over Voorjaarsnota

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in het dorp Garmerwolde. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hoewel het kabinet al meerdere keren beterschap beloofde, schendt het de eigen begrotingsregels in de Voorjaarsnota opnieuw, constateert de Raad van State. Zo is een lastenverhoging (het niet doorgaan van de verlaging van de energiebelasting) gebruikt om extra uitgaven (het prijsplafond op de energierekening) te financieren. De begrotingsregels staan dat eigenlijk niet toe, want uitgaven en inkomsten moeten formeel strikt gescheiden blijven.

De Raad is evenmin te spreken over het financieel ongedekt laten van het compensatiepakket voor Groningen. De extra miljarden voor de door aardbevingen getroffen provincie telt het kabinet op bij de staatsschuld, maar daar is geen goede reden voor. De Raad merkt op dat dit neerkomt op het ‘doorschuiven van lasten naar toekomstige generaties’.

De Voorjaarsnota is daarnaast enorm onoverzichtelijk, klaagt het adviesorgaan. Hoeveel extra uitgaven het kabinet precies doet en waaraan, en hoe deze financieel gedekt worden, is voor de Tweede Kamer nauwelijks te ontcijferen. Nergens in de Voorjaarsnota is een helder overzicht van alle bezuinigingen, meevallers en tegenvallers te vinden.

Doorgeschoven problemen

Om geld te vinden heeft het kabinet gekozen voor de kaasschaafmethode, waarbij vrijwel elk departement kleine bezuinigingen moest realiseren. Het ‘sprokkelen’ van bezuinigingspostjes maakt de gemaakte beleidskeuzes niet alleen intransparant; het kabinet legt ook nergens uit waarom het voor bepaalde bezuinigingen kiest (zoals het schrappen van het Stap-opleidingsbudget).

Op langere termijn schuurt het kabinet met dit beleid ‘dicht langs de vangrail’, aldus de Raad, omdat het ‘expansieve’ begrotingsbeleid weinig ruimte laat voor toekomstige tegenvallers. De begrotingstekorten lopen vooral ná deze kabinetsperiode aanzienlijk op, omdat het kabinet veel voorzienbare uitgaven in de toekomst (bewust) nog niet van financiële dekking heeft voorzien. In de Voorjaarsnota schuift het kabinet veel financiële problemen door, stelt de Raad van State. De kosten van het recent door minister Rob Jetten aangekondigde klimaatbeleid zijn er bijvoorbeeld nog niet in meegenomen.

Als Nederland weer in een recessie komt, zit er geen rek meer in de begroting om die tegenwind zonder harde maatregelen op te vangen. Het kabinet wordt dan gedwongen te bezuinigen en lastenverzwaringen door te voeren in een tijd van laagconjunctuur. Dat is precies wat het ‘trendmatig begrotingsbeleid’, dat ooit werd bedacht onder leiding van toenmalige minister van Financiën Gerrit Zalm, beoogt te voorkomen.