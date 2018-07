Romeo en Julia: onmogelijke liefde, onmogelijke examenvraag, torenhoge boete

Portret van William Shakespeare Foto EPA

‘Hoe laat Shakespeare de manieren zien waarop de haat van Tybalt jegens de Capulet-familie gevolgen heeft voor de afloop van Romeo en Julia?’ Over deze vraag hebben Britse scholieren vorig jaar mei waarschijnlijk lang nagedacht bij hun eindexamen Engelse literatuur. Niet dat The Bard het zo moeilijk had gemaakt in zijn tragische liefdesverhaal, maar de samensteller van het examen had zich vergist in de familievete. Een dure fout, want de toezichthouder legde dinsdag een recordboete van twee ton aan euro’s op.

Tybalt, de neef van Julia, behoort tot de Capulet-clan, dus de vraag had moeten luiden ‘Hoe laat Shakespeare de manieren zien waarop de haat van Tybalt jegens de Montague-familie gevolgen heeft voor de afloop van Romeo en Julia?’ De vergissing van de vragensteller was niet opgemerkt door de controleurs. Een derde van de vijftienduizend leerlingen die dit examen hebben afgelegd, kreeg deze vraag voorgelegd. De examencommissie heeft na ontdekking van de fout ervoor gezorgd dat deze scholieren niet zouden worden gedupeerd.

Blunders

Dat de boete zo hoog is uitgevallen, heeft te maken met eerdere blunders van examenopstellers. In 2011 waren er liefst negen fouten aan het licht gekomen, die in totaal 250 duizend scholieren troffen. In het examen Latijn waren woorden van Cicero bijvoorbeeld in de mond gelegd van de historicus Tacitus. De fouten waren mede het gevolg van een zware concurrentiestrijd tussen verschillende examenbureaus die allen hengelden naar overheidscontracten en zo goedkoop mogelijk probeerden te werken.

Sindsdien zijn de eisen strenger geworden en dreigde de toezichthouder met hogere boetes. De boete is bestemd voor de OCR, de examencommissie die samenwerkt met de topuniversiteiten en officieel een liefdadigheidsinstelling is. De boete voor de blunder, die voor tranen heeft gezorgd bij enkele leerlingen, is ongeveer even hoog als het jaarsalaris van de directeur van de OCR. In de woorden van de prins van Verona, de machtige man uit het genoemde toneelstuk: ‘Sommigen zullen worden vergeven, en sommigen bestraft.’