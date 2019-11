Romeinse corruptie: ijsco en spaghetti

Een politieman voor de Trevifontein in Rome. Beeld EPA

Het gebeurde in het meest toeristische gedeelte van Rome, de zone tussen het Campo de’ Fiori, de Trevifontein en de Spaanse Trappen. Ten minste drie agenten van de lokale politie zouden een aantal bevriende horecaondernemers hebben gewaarschuwd voor aanstaande sanitaire controles in hun zaak, aldus de Romeinse krant Il Messaggero. Omdat gesjoemel bij toeristische horecagelegenheden een groot probleem is in Rome, worden ondernemers die zich niet aan de juiste gezondheidseisen houden beboet met hoge geldbedragen.

In ruil voor die waarschuwingen kreeg één van de agenten, Alessandro E., de toezegging van een ijscozaak bij de Trevifontein gratis ijs te kunnen komen halen wanneer hij maar wilde. Een andere agent, Fabio C., werd door een bekend restaurant in het centrum betaald met een bord spaghetti alla carbonara, plus de belofte op nog twee gratis maaltijden op een later tijdstip.

Carbonarafraude

De carbonarafraude was bijvangst in een veel groter onderzoek naar corruptie in Rome. Dat dergelijke onderzoeken nodig zijn, bleek eerder dit jaar uit de jaarlijks terugkerende corruptie-index van corruptiewaakhond Transparency International. Italië scoort weliswaar iets beter dan tijdens de jaren met premier Silvio Berlusconi aan het roer, maar nog altijd doen landen als Namibië, Malta en Qatar het volgens de index beter dan Italië. In Europa zou alleen in Hongarije, Griekenland en Bulgarije de corruptie nog weliger tieren.

Uit een ander onderzoek, vorig jaar uitgevoerd door de EGP-fractie in het Europees Parlement, bleek dat de corruptie zelfs dusdanig groot is, dat de Italiaanse economie er jaarlijks zo’n 236 miljard euro door misloopt. Dat bedrag staat gelijk aan 13 procent van het bruto binnenlands product. In Nederland bedraagt dat percentage 0,76 procent, aldus hetzelfde EGP-onderzoek.

Negen van de tien Italianen gelooft dat de corruptie zelfs zo wijdverspreid is, dat het voor bijvoorbeeld ondernemers ondoenlijk is te functioneren zonder zo nu en dan iemand wat extra geld (of een gratis bord spaghetti alla carbonara) toe te schuiven.

Politieke corruptie

Zelfs rondom vrijwel alle Italiaanse politieke hoofdrolspelers hangt anno 2019 nog altijd een muf luchtje. De eerder genoemde Forza Italia-voorzitter Berlusconi werd volgens hemzelf al in 88 verschillende zaken voor de rechter gedaagd, Lega-leider Matteo Salvini wordt ervan verdacht zijn campagne te hebben betaald met anoniem Russisch geld en de ouders van de linkse ex-premier Matteo Renzi werden onlangs vervolgd wegens serieuze factuurfraude.

Ook de Vijfsterrenbeweging, de protestpartij die ooit ontstond vanuit de belofte korte metten te maken met corruptie, kreeg sinds zij bestuurlijke posities bekleedt al meermaals te maken met schandalen. Zo begint volgende maand de rechtszaak tegen een Vijfsterrenwethouder van Rome, die steekpenningen zou hebben aangenomen rondom de bouw van het nieuwe voetbalstadion in de hoofdstad. Naast een aantal vermoedelijk corrupte bouwondernemers werden vorig jaar nog drie hoge ambtenaren gearresteerd die betrokken waren bij de bouw van dat stadion.