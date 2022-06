Romeins tempelcomplex in Gelderland ontdekt: ‘Fantastisch’, ‘uniek in Noord-West-Europa’

Bestudering van een van de vondsten bij Herwen-Hemeling. Beeld RAAP

De vondst is er een van internationale allure. ‘Zo’n compleet tempelterrein is uniek voor Noord-West-Europa’, zegt archeoloog Eric Norde, die de opgraving leidde. Ook niet-betrokken experts zijn enthousiast. ‘Fantastisch, hier gaan wetenschappers nog járen plezier aan beleven’, aldus Saskia Stevens, universitair docent bij de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse aanwezigheid in Nederland.

Restanten van een gevonden beeld. Beeld RAAP

Bij een afgraving voor de keramische industrie vonden amateurarcheologen vorig jaar enkele bijzondere Romeinse objecten en trokken bij de instanties aan de bel. Sindsdien waren er meer dan 30.000 vondsten uit de Romeinse tijd.

Beelden van goden en wij-altaren

Het gaat onder meer om beelden van goden en wij-altaren, stenen met daarin een inscriptie met een gelofte aan een godheid. Archeologen konden zo reconstrueren dat Romeinse soldaten in Herwen-Hemeling tussen de eerste en vierde eeuw hun Goden vereerden.

Bij de splitsing van de Rijn en de Waal was al een natuurlijke verhoging, die door mensen nog verder is verhoogd. Bovenop die heuvel stonden twee en misschien nog meer tempels. In inscripties op kleine altaren is te lezen dat de soldaten zeker vier goden vereerden waarvan Hercules Magusanus als de belangrijkste gold.

Een altaarsteen wordt gelicht. Beeld RAAP

De soldaten hadden volgens projectleider Norde van RAAP archeologie ‘een zakelijk contract’ met de goden. ‘Voordat een soldaat op veldtocht ging, sprak hij een god aan en zei: ‘Als dit een succes wordt, dan plaats ik een wij-altaar voor u en zal daar een dier offeren’ Op zo’n wij-altaar kwam dan de naam van de soldaat en de God, en de tekst Votum solvit libens merito. Wat zoiets betekent als ‘Hiermee los ik mijn gelofte in’.’

Eerste tempelvondst bij de Limes

Nederland kent meerdere Romeinse heiligdommen, maar dit is de eerste tempelvondst bij de Limes, de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk, die tweeduizend jaar geleden dwars door Nederland langs de Rijn liep. Het tempelterrein in Herwen-Hemeling is in één klap de meest bijzondere, omdat alles zo goed intact is gebleven.

Romeinse gebouwen overleefden de tand des tijds vaak niet omdat ze gemaakt waren van hout en in de loop der eeuwen vergingen. Ook bij toepassing van steen kon een gebouw verloren gaan, bijvoorbeeld omdat bouwvakkers in latere periodes de bakstenen hergebruikten voor nieuwe bouwprojecten.

Het Gelderse tempelcomplex is duidelijk eeuwenlang gebruikt. Romeinenkenner Stevens van de Universiteit Utrecht: ‘Van de betonnen fundering tot de waterput, alles is nog prachtig intact. Ook aan de fragmenten van muurschilderingen zie je overduidelijk dat dit een zeer belangrijke plek was voor de Romeinen.’

OPKOMST EN ONDERGANG ROMEINSE RIJK 753 v.Chr. Mythische stichtingsdatum van Rome. De stad begint snel zijn gebied uit te breiden. Derde eeuw v.Chr. Rome krijgt heel Italië in handen en groeit verder. 58-51 v.Chr. Caesar verovert Gallië, inclusief het huidige Nederland. 98-117 n.Chr. Onder keizer Trajanus is het Romeinse rijk op z’n grootst. Het strekt van Engeland tot Noord-Afrika en van Spanje tot het Arabisch schiereiland. Circa 235 tot 284 n.Chr. ‘Crisis van de derde eeuw’: het Romeinse rijk raakt ernstig verzwakt door onder andere burgeroorlogen. Ook in huidig Nederland gaat zijn positie achteruit. Late derde eeuw n.Chr. Germaanse groepen, Franken genoemd, vestigen zich binnen het Romeinse rijk en krijgen steeds meer invloed in de lage landen. Circa 400 n.Chr. De limes, de Romeinse grens die door het Nederlandse rivierengebied loopt, valt. Einde van de Romeinse bestuursstructuur in deze gebieden. 476 n.Chr. Romulus Augustus, de laatste Romeinse keizer, wordt afgezet. Geertje Dekkers

Romeinse mantelspeld. Beeld RAAP