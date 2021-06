Rome snakt na lange winterslaap naar de voetbalzomer

Vrijdag opent Italië het EK tegen Turkije in Rome. De Italianen hopen dat de wedstrijd het begin is van een onbezorgde zomer. ‘Zeg tegen de Nederlanders dat ze hierheen komen.’

Leunend op zijn paraplu kijkt Italo Felici (85) toe hoe vijf technici lampjes in plastic borden schroeven, op een klein plein midden in het oude centrum. Ze hebben nog een paar dagen tot de tentoonstelling over Europese voetbalgeschiedenis af moet zijn, voor de duizenden Italiaanse en buitenlandse fans die de hoofdstad de komende maand hoopt te verwelkomen.

Rome is er klaar voor, zegt Felici. Jaren werkte hij als tv-producent en regisseur voor een van de zenders van Silvio Berlusconi, maar sinds zijn pensioen brengt hij zijn middagen door op de vele pleintjes die het centrum rijk is. ‘De stad heeft haar problemen, maar een evenement als dit kunnen we goed organiseren.’

Even gaat het niet over vaccins, mondkapjes of besmettingscijfers. Het gesprek van de dag zijn niet de gaten in de weg, het chronisch verstopte verkeer of de bussen die soms spontaan in de fik vliegen. Het gaat zelfs niet over de burgemeestersverkiezingen van het najaar, en wie het er in deze onmogelijke baan beter vanaf zou brengen dan de steeds impopulairdere Virginia Raggi. ‘Laten we het maar niet over haar hebben’, zegt Felici met een wegwerpgebaar.

De komende maand draait alles hier om voetbal, vanaf vrijdagavond negen uur tot de laatste minuut waarin de azzurri meedingen om de Europese titel. Goed, als AS Roma-fan leeft Felici ook toe naar de komst van trainer José Mourinho, maar zelfs clubteams moeten nu even wijken. In de winkelstraat Via del Corso staren twee jongens zo verlekkerd naar het diepblauwe tenue dat ze niet eens merken dat hun vriendinnen verderop de Roma-fanshop binnengaan.

Nieuw begin

Op het majestueuze Piazza del Popolo leggen werklui de laatste hand aan het officiële Football Village. Hier kijken vrijdagavond 1.680 fans, precies zoveel mensen als de coronaregels op het plein toelaten, naar openingswedstrijd Italië - Turkije, die een paar kilometer westelijker wordt gespeeld. In het Stadio Olimpico mogen 16.000 geteste of gevaccineerde toeschouwers aanwezig zijn, eenderde van de normale capaciteit.

Het Piazza del Popolo is bijna klaar voor het Uefa-feest. Beeld Nicola Zolin

Francesco Muzi (7) tuurt, met een smeltend ijsje in de hand, verbaasd omhoog naar de megaschermen. Op zijn rug draagt hij een racket, want hij wilde met zijn vader badmintonnen op het plein, maar daarvoor is nu even geen plaats. ‘De stad zal nog chaotischer zijn dan normaal’, zegt vader Ludovico (51) met een glimlach. ‘Italianen zijn sowieso gek op sportevenementen, en na covid hebben mensen dit echt nodig.’

Dat kan caféhouder Angelo Tranfa (62) alleen maar beamen. Vanaf zijn terras aan de rand van het plein vangt hij een glimp op van de grote schermen, maar hij hoopt vrijdag geen tijd te hebben om te kijken. Dat zou betekenen dat zijn zaak, na de rampzaligste periode in zijn 31-jarige carrière, eindelijk weer eens vol zit. ‘Deze buurt leeft van toerisme, dus we hopen dat dit een nieuw begin is.’

Ook sportwethouder Daniele Frongia, speciaal commissaris voor het EK, noemt het toernooi een teken van wederopstanding. Hij verwacht dat Rome de investering van 2 miljoen euro zal terugverdienen via de bezoekers waar de stad zo naar snakt. De nationale overheid stak nog eens 10 miljoen euro in de vier Romeinse EK-wedstrijden: na de drie Italiaanse groepswedstrijden is het Stadio Olimpico ook het strijdtoneel van een kwartfinale.

Titelkansen

De Turkse fans zijn minder enthousiast over de Italiaanse organisatie. Pas een paar dagen geleden bleek dat de meesten van hen hun kaarten weg kunnen gooien. Vanwege de pandemie wijst Italië alle toeristenvisa af, maar dat was voor veel aanvragers, die lange tijd domweg geen reactie kregen, tot begin deze week onduidelijk. Toen was het al te laat om quarantaines of andere geitenpaadjes te verzinnen.

De sfeer tussen Turkije en Italië is de afgelopen maanden sowieso niet optimaal, weet ict’er Utku Cem Sankal (31), die in Rome woont en een van de weinige Turken in het stadion zal zijn. Premier Mario Draghi noemde Erdogan onlangs een dictator, maar een ongemakkelijke ontmoeting blijft uit, want geen van beiden is vrijdag bij de wedstrijd aanwezig. Sankal daarentegen kan niet wachten. ‘Ik heb de kaarten al in 2019 gekocht.’

Het EK begint een jaar later dan gepland nog steeds half in de schaduw van de pandemie. Maar als het aan de Romeinen ligt, komt daar snel verandering in en gaat het straks alleen nog maar over voetbal. ‘Italië heeft dit jaar een mooi team, heel compact’, zegt Felici vol vertrouwen. ‘We kunnen het iedereen moeilijk maken.’ Hij kijkt vrijdag thuis, met zijn vrouw. Zij wil bij belangrijke wedstrijden vlak voor het grote scherm zitten (‘ze heeft veel passie’), dus hij pakt de laptop erbij.

Caféhouder Tranfa weet het zo net nog niet met de titelkansen van Italië. Hij zet zijn geld eerder op België, maar eigenlijk kan het hem weinig schelen. Als het toerisme maar weer op gang komt, is hij tevreden. ‘Zeg tegen de Nederlanders dat ze hierheen komen.’ Italië kan na een lange winterslaap niet wachten om zich aan de wereld te tonen, op het veld en erbuiten.