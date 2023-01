Rome bewijst conservatieve paus emeritus de laatste eer: ‘Ik houd van Benedictus’

Katholieken uit de hele wereld hebben zich verzameld op het Sint-Pietersplein voor de uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI. Beeld Vincento Pinto / AFP

Pablo Ruz (39) draagt tijdens de uitvaart van paus emeritus Benedictus XVI een blauwe slaapzak en een zilverkleurig kampeermatje opgerold op zijn rug. De Spaanse politicus bracht de kille januarinacht voor de uitvaart door in de zuilengalerij aan het Sint-Pietersplein.

‘Koud? Ja, maar dit is mijn hommage aan paus Benedictus’, zegt de senator van de rechts-conservatieve Partido Popular opgeruimd. ‘Zijn gedachtengoed is voor mij als katholiek heel belangrijk. Ik houd van zijn simpele stijl, zijn nederigheid en liefde voor de liturgie.’

Terwijl dichte mist de koepel van de basiliek nog aan het zicht onttrekt, vult het plein zich donderdagochtend langzaam. Priesters, bisschoppen, kardinalen, nonnen en monniken stromen uit alle hoeken van Rome en de wereld naar het Sint-Pietersplein voor het afscheid van de man die in 2013 opzien baarde door als eerste paus in zeshonderd jaar af te treden.

Geestelijken vormen een aanzienlijk deel van het publiek, terwijl de opkomst van ‘gewone’ katholieken zoals Ruz niet bijzonder groot lijkt, zeker niet vergeleken met de uitvaart van paus Johannes Paulus II, die veel langer had geregeerd.

Toen de Poolse paus in 2005 werd begraven, reikte de uitpuilende menigte tot ver voorbij de grenzen van het plein en daarmee ook van ministaat Vaticaanstad, gemarkeerd door de zuilengalerij waar Ruz de nacht heeft doorgebracht.

Donderdag is het Sint-Pietersplein niet leeg, maar zeker ook niet afgeladen vol voor theoloog Ratzinger, die veel minder dan zijn voorganger en zijn opvolger een paus van het volk was. Zelf houdt het Vaticaan het op 50 duizend bezoekers, zes keer minder dan in 2005, waarbij uiteraard meespeelt dat Benedictus al tien jaar – langer dan zijn pontificaat van acht jaar – met pensioen was.

Paus Franciscus, die de uitvaartdienst leidt, zit achter de kist, die door een kardinaal wordt gezegend. Beeld Kai Pfaffenbach / Reuters

Paus Franciscus leidt uitvaart

Om die reden zijn er alleen officiële delegaties uit Italië en Ratzingers geboorteland Duitsland. Enkele andere staatshoofden, zoals de vorsten van België en Spanje en de president van Portugal, zijn op persoonlijke titel aanwezig. Centraal-Europa is relatief zwaar vertegenwoordigd: Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië stuurden alle een staatshoofd of regeringsleider, terwijl veel andere Europese landen het bij een ambassadeur houden.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een paus de begrafenis van zijn voorganger leidt. Franciscus doet dat donderdag, gedwongen door knieproblemen, zittend. Zijn woorden over Benedictus zijn vol lof, al zijn het er weinig. De paus prijst de ‘wijsheid, gevoeligheid en toewijding’ van zijn voorganger.

Het is een publiek geheim dat de aanwezigheid van de gepensioneerde Ratzinger in het Vaticaan het leven van Franciscus er niet altijd eenvoudiger op maakte - bijvoorbeeld toen Ratzingers naam als co-auteur verscheen op een boek dat pleitte voor behoud van het priesterlijk celibaat, terwijl de paus juist net leek toe te bewegen naar een concessie op dat punt.

Maar terwijl het Hallelujah uit duizenden kelen schalt en de mist rondom de koepel eindelijk oplost, geldt ook op het Sint-Pietersplein de oude stelregel ‘over de doden niets dan goeds’. Dat kost Nadia Bondioli (42) weinig moeite. Ze reisde speciaal voor de uitvaart af naar Rome vanuit het noord-Italiaanse Brescia, met haar man, zoon (8) en dochter (11).

De toegewijde katholiek ontmoette de Duitser in 2009 tijdens een pauselijk bezoek aan Brescia en draagt hem sindsdien een warm hart toe. Kritiek op ‘B16’, bijvoorbeeld dat hij niet hard genoeg zou hebben opgetreden tegen kindermisbruik, wuift ze weg. ‘Je kunt op zo’n hoge positie nu eenmaal niet iedereen tevreden stellen.’

Ook dat hij uit eigen beweging aftrad en later zelf in interviews toegaf een ‘zwakke bestuurder’ te zijn geweest, spreekt Bondioli aan. ‘Hij was zich bewust van zijn eigen fragiliteit, daarin is hij een voorbeeld. Wij mensen moeten niet streven naar perfectie, maar ons bewust zijn van onze eigen kwetsbaarheden.’

Na de uitvaartdienst wordt de kist met het lichaam van Benedictus XVI weggedragen. Beeld Fabio Frustaci / ANP / EPA

Lederhosen en santo subito

‘Danke Papst Benedikt’, valt er te lezen op een spandoek in de menigte. Her en der wappert een Duitse vlag en is er zelfs een glimp van een lederhosen op te vangen, een Beiers eerbetoon aan de paus die in die streek werd geboren. Een eindje verderop roept een spandoek al om het hoogste rooms-katholieke eerbetoon: santo subito, oftewel, een snelle heiligverklaring voor Ratzinger.

Of een shortcut naar de status van heilige, doorgaans een kwestie van decennia geduld, er voor Ratzinger in zit, moet de komende jaren blijken. Voor de Poolse studenten Marianna Waszkiewicz en Zofia Janik (beiden 21) zou het in elk geval een mooie gelegenheid zijn om weer naar hun geliefde pelgrimsoord Rome te komen.

Ze zijn woensdag samen met hun ouders, broertjes en zusjes halsoverkop afgereisd vanuit Warschau voor de uitvaart van Benedictus, zoals ze ook deden voor de heiligverklaring van ‘hun’ Poolse paus Johannes Paulus II, geboren als Karol Wojtyla, in 2014.

‘Het was een mooie dienst, maar ik had meer mensen verwacht’, zegt Waszkiewicz na afloop onomwonden. Ze kende de verhalen van haar ouders, die de drukbezochte uitvaart van Wojtyla bijwoonden. ‘Het mooiste moment uit hun leven.’

Zelf is ze te jong om de periode van Benedictus bewust te hebben meegemaakt, maar ze kent zijn verdiensten uit de verhalen van haar ouders en de kerk. ‘Hij is bijzonder vanwege zijn bescheidenheid, en vanwege alle kennis die hij de kerk heeft gebracht.’

Paus Franciscus heeft een compleet andere stijl en draagt bovendien een lijn uit die naar de smaak van veel conservatieve katholieken te progressief is. ‘Maar hij was vandaag ook heel verdrietig’, stelt Waszkiewicz tevreden vast.

De vergelijking tussen de twee doet het gezicht van Ratzinger-fan Pablo Ruz kort betrekken. ‘Ik houd van Benedictus’, besluit de Spanjaard dan diplomatiek, voordat hij op zoek gaat naar het warme bad waar hij na een nacht op de koude Romeinse sanpietrini-steentjes zo naar snakt.