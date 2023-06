Roman Protasevitsj, de journalist die uit het vliegtuig werd gesleurd en onherkenbaar veranderde

Beeld Javier Muñoz

Tot de sinistere kamers van dictaturen behoren die waarin mensen, na acht uur, acht dagen of acht weken fysiek en psychisch door de staatsveiligheidsdienst te zijn bewerkt, bezwijken en hun handtekening zetten onder een vorm van ‘samenwerking’. Midden jaren negentig legde ik voor mijn scriptie verhalen vast van Roemeense oud-politiek gevangenen, overlevenden van de goelag die Stalin naar de Sovjet-satellietstaten had geëxporteerd. Ik interviewde mensen die zeventien jaar waren opgesloten, maar ook mensen die vervroegd werden vrijgelaten. Toen medio 2001 dossiers van de staatsveiligheidsdienst in de openbaarheid kwamen, bleek dat vrijwel alle vervroegd vrijgelatenen een vorm van ‘samenwerking’ hadden getekend.

In het Europa van de 21ste eeuw zijn naargeestige verhoren waarin mensen worden gebroken terug van weggeweest. In het Belarus van Loekasjenko zitten meer dan 1.500 politieke gevangenen lange gevangenisstraffen uit. Maar Roman Protasevitsj (1995), de journalist wiens activiteiten Loekasjenko zo’n doorn in het oog waren dat zijn regime overging tot een vliegtuigkaping, kreeg vorige week gratie, na aanvankelijk tot acht jaar te zijn veroordeeld. Op de eerste beelden na zijn arrestatie was nog te zien dat zijn gezicht was toegetakeld.

Er was een Roman Protasevitsj voor de staatsvliegtuigkaping van zondag 23 mei 2021 en er was er een daarna, en overlap tussen wat die zeiden is er niet. De oorspronkelijke Roman Protasevitsj was als scholier al actief in protesten tegen het regime. Hij studeerde journalistiek in Minsk tot het regime hem van de universiteit verwijderde. In 2019 vluchtte hij uit vrees voor arrestatie naar Polen. Het door hem opgerichte Telegramkanaal Nexta was een cruciale informatiebron voor demonstranten tegen de massieve verkiezingsfraude van Loekasjenko in 2020.

‘Ze gaan me vermoorden’

Op de ochtend van 23 mei 2021 was hij nog vrij man. Samen met zijn vriendin Sofia Sapega nam hij in Athene Ryanair-vlucht 4978 naar Vilnius. Die avond werd hij blootgesteld aan de methodes van de staatsveiligheidsdienst die in Belarus gewoon KGB is blijven heten. Toen Protasevitsj besefte dat vlucht 4978 door straaljagers werd gedwongen in Minsk te landen, schreeuwde hij tegen het cabinepersoneel: ‘Doe dit niet, ze gaan me vermoorden.’ Het vliegtuig landde wel, hij en Sapega werden eruit gesleurd.

Het verhaal van Protasevitsj na 23 mei 2021 is een van de treurigste uit repressief Europa. Een dag nadat hij uit het vliegtuig was gesleurd verscheen hij met zwarte vlekken in zijn gezicht op een video waarin hij schuld bekende aan het zaaien van ‘massale onrust’. Drie weken later gaf hij een persconferentie geflankeerd door Belarussische generaals. Zijn verschijning in zomerblouse contrasteerde met de rij dorre uniformen. Onder militair toezicht prees hij Loekasjenko, betuigde hij spijt voor de problemen die hij had veroorzaakt en verklaarde hij zich bereid zijn leven te beteren. Hij zei ook nog dat de naar Litouwen uitgeweken Belarussische oppositie schuldig was aan die extra landing van Ryanair-vlucht 4978 in Minsk.

Sofia Sapega werd begin vorige maand tot zes jaar cel veroordeeld. Protasevitsj reageerde in een blogpost dat ze haar verdiende straf heeft gekregen. Hij onthulde ook dat hij en Sapega helemaal geen stel waren en dat hij inmiddels is getrouwd. De oppositie in ballingschap noemt de informatie ‘onbetrouwbaar’: de bron staat ‘onder fysieke controle van de autoriteiten’. Roman Protasevitsj is pas 28. Zolang Loekasjenko er zit, is hij gevangene van diens staat. Als de dictatuur ooit valt, blijft hij besmeurd. Staatsveiligheidsdiensten houden van ‘samenwerking’ omdat onaangepasten dan stoppen met dromen over regimeverandering.