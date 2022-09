Rolstoeltennister Diede de Groot: een sportieve veelvraat, óók na alle successen

Diede De Groot na haar beslissende punt in de finale van de US Open. Beeld Getty Images

Eigenlijk had ze vorig jaar al alles gewonnen wat er te winnen valt in het rolstoeltennis. Maar met vier Grand Slamtitels in een jaar en een gouden medaille op de Paralympische Spelen was de prijzenhonger van Diede de Groot nog niet gestild. Daarom deed ze het kunstje dit jaar nog eens dunnetjes over. Afgelopen zondag completeerde ze haar tweede ‘calendar Grand Slam’ op een rij, door op de US Open in New York het enkelspel te winnen.

Zelfs haar coach Amanda Hopmans was enigszins verrast door de ambitie die De Groot dit jaar opnieuw aan de dag legde. ‘Na vorig jaar dacht ik: hoe gaat dat nu? Is het echt zo dat je beter wil blijven worden nadat je alles hebt gewonnen? Je ziet wel eens dat tennissers na veel successen wat minder worden. Maar wat Diede zo bijzonder maakt is dat ze na alle successen gemotiveerd blijft, en constant blijft presteren.’

De titel werd haar zondag niet in de schoot geworpen. Voor de zevende keer in de laatste tien Grand Slamtoernooien stond ze in de finale tegenover de Japanse Yui Kamiji, de nummer twee van de wereld. Kamiji won de eerste set met 6-3, met dank aan drie servicebreaks. Maar daarna was De Groot oppermachtig. De overige twee sets trok ze overtuigend met 6-1 naar zich toe.

‘Mooie test’

Het tekent volgens Hopmans de vorderingen die haar 25-jarige pupil in de afgelopen jaren maakte. ‘Ze raakt minder snel in paniek en behoudt het overzicht. Dat was zondag ook wel nodig, het was toch wel een andere wedstrijd dan anders. Het was een mooie test, die ze goed heeft doorstaan.’

Ook haar manager Bart van Schijndel ziet dat De Groot zich persoonlijk heeft ontwikkeld. ‘Ze is bewuster geworden van haar kunnen en serieuzer gaan werken.’ Grote merken als Nike en Citigroup sluiten haar in de armen om aan te tonen dat zij een inclusievere sport en samenleving ondersteunen. ‘Dat ze als para-atleet voor vol wordt aangezien geeft een boost aan haar zelfvertrouwen’, ziet Van Schijndel.

Zo vindt De Groot zich ineens terug in televisiespotjes met grootheden uit het valide tennis als Naomi Osaka. Ze reist de wereld niet alleen af voor Grand Slamtoernooien, maar ook om het rolstoeltennis te promoten en nieuwe speelsters te motiveren. Dat heeft volgens Van Schijndel gevolgen voor haar agenda: ‘Die is voller, ze heeft minder tijd voor sociale afspraken. Maar ze vindt het leuk, het geeft afleiding buiten het tennis om.’

De Groot is ambassadeur van de Esther Vergeer Foundation, die gewoon sporten mogelijk maakt voor kinderen met een lichamelijke beperking. De stichting van haar illustere voorganger heeft voor haar eigen carrière veel betekend: in 2004 volgde ze er haar eerste clinic.

Korter rechterbeen

Aanvankelijk was ze niet van plan om in de rolstoel te stappen, vertelde ze in 2019 aan de Volkskrant. Haar rechterbeen is korter dan haar linker en haar heup is niet volledig ontwikkeld. Maar lopen kan ze wel, met een prothese en niet veel langer dan tien minuten. Sporten in een rolstoel wilde ze niet, totdat ze overstag ging en al snel de smaak te pakken kreeg.

Toen Hopmans in oktober 2014 de toen 17-jarige De Groot ging coachen, wist ze nog niet dat ze met een toekomstige wereldtopper te maken had. ‘Diedes droom en doel was wel om de nummer één te worden, maar dat hebben we allemaal als we jong zijn. Ik was zelf onervaren in het rolstoeltennis en wilde haar vooral helpen zoals ik ook jonge valide spelers wilde helpen. Ik had geen idee dat we deze weg in zouden slaan, daar groei je samen in.’

Een doorbraak vormden de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. ‘Dat was het eerste grote buitenlandse toernooi waar ik met haar meereisde’, vertelt Hopmans. ‘Het verliep goed, maar eindigde teleurstellend.’ De Groot liet in de halve finale de latere kampioen Jiske Griffioen terugkomen uit verloren positie en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. ‘Een leerzame ervaring’, noemt Hopmans het nu.

Top erg klein

In het enkelspel is De Groot nu al sinds februari 2021 ongeslagen, ze boekte 65 overwinningen op rij. In het dubbelspel won ze zes van de laatste acht Grand Slamtoernooien en pakte in Tokio paralympisch goud. Haar zegereeks toont ook aan dat de top van het internationale rolstoeltennis nog steeds erg klein is. Ter vergelijking: bij het valide vrouwentennis leverden de afgelopen acht Grand Slamtoernooien zes verschillende winnaars op.

Bovendien is rolstoeltennis vooral groot in Nederland, waar sporters met een lichamelijke beperking ondersteuning krijgen die in andere landen vaak ontbreekt. Sinds de eerste editie in 1992 gingen alle gouden paralympische medailles in het vrouwen enkel- en dubbelspel allemaal naar Nederland.

Hopmans hoopt dat de competitie in de komende jaren breder en beter wordt. Aan de US Open deden dit jaar voor het eerst niet acht maar zestien spelers mee. Op Wimbledon groeide het deelnemersveld van acht naar twaalf. Maar ook als De Groot blijft winnen, zal haar motivatie daar volgens haar coach niet onder lijden. ‘Het blijft leuk om met elkaar nieuwe uitdagingen te zoeken.’ Het eerstvolgende kruisje in de agenda? Het WK in Oss, begin november.