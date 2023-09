Rolling Stones komen woensdag met 28ste album Hackney Diamonds

The Rolling Stones bij een optreden in Berlijn afgelopen augustus. Beeld EPA

The Stones hintten al weken op de komst van het nieuwe album onder meer door in New York, Los Angeles, Londen en Parijs hun beroemde logo op gebouwen te projecteren. Maandagavond bevestigde de rockband uit Londen dat het inderdaad een nieuwe plaat uitbrengt. Het wordt het eerste album zonder de in 2021 overleden drummer Charlie Watts.

Het laatste album van The Rolling Stones stamt uit 2016. Blue & Lonesome was een verrassende plaat met bluescovers, die door recensenten goed werd ontvangen. Het laatste album met originele muziek verscheen in 2005. Wat voor plaat Hackney Diamonds is geworden, is nog niet bekend. Van de single Angry gaf de band op sociale media een voorproefje van achttien seconden. Mick Jagger, Ron Wood en Keith Richards lichten het album woensdag toe in een interview met de Amerikaanse presentator Jimmy Fallon, dat live te zien is op YouTube.

The Rolling Stones zijn een van de succesvolste en langst actieve bands aller tijden. Alleen al in Nederland heeft de band al vijftien nummer één-albums. De bekendste nummers zijn (I Can’t Get No) Satisfaction en Paint It Black en Angie. De zeventigers en tachtigers gaan nog regelmatig op wereldtournee, ze traden vorig jaar zomer nog op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.