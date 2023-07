Roken waar het niet mag? Dan kun je in Hongkong boze blikken verwachten, op last van de overheid

Een rokende man in het centrum van Hongkong. Beeld AFP

De Hongkongse autoriteiten zoeken al langer naar mogelijkheden om het roken te ontmoedigen. Zo is het in de stadstaat aan de Zuid-Chinese Zee op veel plekken in de openbare ruimte verboden om te roken. De cultuurverandering is ook in het straatbeeld terug te zien: in de jaren tachtig en negentig sierden grote tabaksreclames de muren, maar inmiddels zijn die tekeningen vervaagd of verwijderd.

Hongkong hoopt nu een nieuwe stap te zetten in het antirookbeleid. Afgelopen woensdag begon de regering met een publieke raadpleging over manieren om een rookvrije cultuur op te bouwen. ‘Sigaretten kunnen de gezondheid van ons allemaal schaden’, zei minister van Gezondheid Lo Chung-mau in het Hongkongse parlement.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

In de huidige rookvrije zones is volgens Lo vooral handhaving een probleem – en daar kunnen burgers bij helpen. Als mensen het rookverbod in bijvoorbeeld restaurants of op werkplekken negeren, riskeren zij een boete van omgerekend zo’n 170 euro. Hoewel gewone Hongkongers die boete niet kunnen innen, kunnen zij rokers wel op hun overtreding wijzen. ‘We kunnen de rokers aanstaren’, aldus Lo.

Volgens Lo is het voor de politie lastig om rokers op heterdaad te betrappen. Zelfs als restaurantpersoneel de politie inschakelt, is de kans klein dat agenten op tijd arriveren: de sigaret is dan meestal al in rook opgegaan. Daarom overweegt Lo ook om camera’s in te zetten om illegale rokers op te sporen.

Ook het opvoeren van de tabaksaccijnzen ziet Lo als een manier om roken te ontmoedigen. Op dit moment kost een pakje sigaretten bijna 9 euro. Van dat bedrag vloeit een kleine 65 procent naar de Hongkongse schatkist. In de toekomst wil de regering dit percentage opschroeven tot 75 procent, een richtlijn die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft.

Een ander wetsvoorstel dat op tafel ligt is een verkoopverbod aan mensen die na een bepaalde datum zijn geboren. De Hongkongse overheid noemt daarbij Nieuw-Zeeland als voorbeeld. Dat land is van plan om nieuwe wetgeving in te voeren waardoor kinderen die na 2008 geboren zijn, nooit sigaretten zullen kunnen kopen, ook niet als zij meerderjarig zijn.