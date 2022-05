Roken op het balkon of voor de deur? Het huurcontract wordt ontbonden

Impressie van het rookvrije wooncomplex in Almere. Beeld Kiekendief Vastgoed

Het eerste volledig rookvrije appartementencomplex van Nederland wordt maandag in Almere door de huurders betrokken. In en rond dat complex (vijf woningen) mag nergens worden gerookt, ook niet op de balkons of de parkeerplaats. Als dat toch gebeurt, wordt het huurcontract na zes maanden ontbonden.

Initiatiefnemer, bouwer en projectontwikkelaar Robert Oostmeijer (62) heeft bij de bouw van zijn complex steun gekregen van de anti-rookorganisatie Clean Air Nederland (CAN), bekend van tal van (succesvolle) rechtszaken tegen het faciliteren van roken. ‘Wij streven naar het recht op een rookvrije woonplek, naar analogie van de rookvrije werkplek’, zegt CAN-voorzitter Tom Voeten.

Oostmeijer zelf zocht vijf jaar geleden, op vakantie in Zuid-Frankrijk, naar eigen zeggen tevergeefs naar rookvrije ruimte. ‘Op het strand, op de terrassen, boven en onder me op de balkons van mijn vakantiecomplex, overal werd gepaft!’ Dat leidde tot ergernis en bracht hem op een idee.

Primeur

Volgens Oostmeijer staat in Amsterdam wel een compleet rookvrij wooncomplex voor studenten, eigendom van een corporatie, en wordt in Leiden aan iets soortgelijks gewerkt. Maar ‘zijn’ complex in de Muziekwijk in Almere is een primeur. ‘Als je het bekijkt vanuit het oogpunt van particulier initiatief.’

De projectontwikkelaar is een ‘actief’ lid van CAN. Hij wijst erop dat een ander actief lid, eveneens werkzaam in de bouw- en vastgoedwereld, doende is met het ontwikkelen van een veel groter rookvrij wooncomplex. Dat zou in de regio Amstelveen moeten komen en omvat 250 woningen.

Voor de verhuur van de vijf woningen hoefde Oostmeijer niet te adverteren. ‘We hebben natuurlijk woningnood, dat speelt mee, maar alleen al door enige aandacht in de lokale pers is het aantal aanmeldingen gigantisch geweest.’

De bewoners – de eersten krijgen vrijdag de sleutel van hun vrije sector huurwoning – hebben een contract ondertekend dat bepaalt dat ze in ieder geval zes maanden verzekerd zijn van bewoning. Als ze alle afspraken in de huurovereenkomst naleven kan het contract worden verlengd.

Sociale controle

Volgens CAN-voorzitter Voeten is controle per camera’s of iets dergelijk helemaal niet nodig om na te gaan of de huurders zich aan de overeenkomst houden. ‘Sociale controle is genoeg. Zeker mensen die bewust rookvrij willen wonen hebben een scherpe neus voor rook.’ En trekken bijvoorbeeld bij CAN aan de bel, zo leert het meldpunt rookoverlast van die organisatie.

Voeten: ‘Er wordt heel veel geklaagd over roken in de woonomgeving. Dit is een heel heftig onderwerp. Rokers zien hun woning zo ongeveer als hun laatste bastion.’ Niettemin is CAN druk doende om dit onderwerp breder op de agenda te krijgen. Zo wordt er met corporaties en andere verhuurders gesproken over het rookvrij verklaren van ‘een substantieel’ deel van het woningbezit.

Ook kondigt Voeten alvast nieuwe rechtszaken aan. ‘Het recht op een rookvrije woonplek is ons nieuwe doel.’ Projectontwikkelaar Robert Oostmeijer zegt bij het opzetten van zijn complex (aan drie kanten ruim vrijstaand) veel steun te hebben gehad van de gemeente Almere. ‘Toch heeft het lang geduurd. Vijf jaar. Voornamelijk door allerlei geklaag en procedures van iemand die een eindje verderop woont. Nee, geen roker. Iemand die in wisseldiensten werkt en vond dat zijn nachtrust verstoord werd.’