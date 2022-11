Roger Waters is extra boos op Oekraïne vanwege Pink Floyd

Beeld Javier Muñoz

In september werd de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska geattendeerd op een open brief aan haar adres van niemand minder dan de voormalige leider van de band Pink Floyd, bassist en tekstschrijver Roger Waters. Daarin legde Waters haar uit dat deze oorlog is veroorzaakt door haar mans knieval voor extreme Oekraïense nationalisten. Toom dat volk in en teken vrede, maande Waters. Zelenska reageerde met de vraag of Waters niet per ongeluk de verkeerde leider adresseerde. Waters zat al eerder niet goed. Daags voor 24 februari deed hij op het tv-kanaal Russia Today de Amerikaanse waarschuwingen voor een Russische invasie af als ‘anti-Russische propaganda’: ‘Iedereen met een IQ hoger dan kamertemperatuur weet dat zo’n invasie onzin is.’ Dat bleek pech voor iedereen met een IQ boven de 18 graden.

Roger Waters (1943) schreef erg sterke teksten over het kwaad in de wereld tót hij dat specifiek ging benoemen. In een oude tekst als die van Us And Them op het 45 miljoen maal verkochte Pink Floyd-album Dark Of Side The Moon (1973) wordt oorlog gehekeld, maar zonder dat er namen van landen of politieke partijen vallen. Vanaf de late jaren zeventig begon Waters man en paard te noemen en een wereldbeeld te etaleren dat zich laat samenvatten als: de Verenigde Staten en hun militair-industrieel complex vormen het grote kwaad in de wereld. Mensen die één partij als het ultieme kwaad zien, hebben vaak minder oog voor mistoestanden bij vijanden van die partij. Waters was coulant voor de repressieve regimes van Cuba, Venezuela en Nicaragua, had begrip voor de wens van de Communistische Partij van China om Taiwan in te lijven en was vele malen kritischer over Israël dan over Iran, onder meer als spreekbuis van de BDS-beweging die strijdt voor het boycotten en sanctioneren van Israël.

Een groot ego

Er viel soms wat op die standpunten af te dingen, maar Waters bracht ze rationeel en coherent. Anders is dat met zijn uitspraken over de oorlog in Oekraïne; daarin slaat hij al maanden wild om zich heen. Er zijn fans die geloven dat het te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog, waarin Waters’ vader sneuvelde (thema van het album The Final Cut). De vierde van Waters’ ex-echtgenotes legde uit dat deze politiek uitgesproken rockster een ego heeft van Trumpachtige proporties, inclusief een formidabel geloof in het eigen gelijk.

Maar er speelt nog iets heel anders, namelijk een al decennia slepende vete tussen Waters en de belangrijkste muzikale kracht achter Pink Floyd, gitarist David Gilmour. Die heeft het patent op de bandnaam Pink Floyd en die steunt Oekraïne. Gilmour heeft een Oekraïense schoondochter wier familie na de Russische invasie op de vlucht moest slaan. Toen haar gehandicapte moeder in een oostelijke provinciestad kwam vast te zitten, besloot Gilmour zijn status als beroemde rockgitarist aan te wenden voor hulp aan slachtoffers. Dat deed hij door een a-capella-versie van het eerste couplet van het Oekraïense volkslied – eind februari opgenomen door de Oekraïense zanger Andriy Khlyvnyuk – van gitaarwerk te voorzien en onder de titel Hey Hey Rise Up! uit te brengen onder de naam Pink Floyd.

Bij Waters leken de stoppen daarna doorgeslagen. Hij kwam met hekelingen van de Oekraïense oorlogsmachine waar het Kremlin blij mee was. Hij schreef Olena Zelenska. In oktober vertelde hij tijdschrift Rolling Stone dat hij op een dodenlijst staat van Oekraïense nationalisten die David Gilmour nota bene aanmoedigde met Hey Hey Rise Up! (in een factcheck bleek het geen dodenlijst). Laten we daarom nog even stilstaan bij een inzicht uit Us And Them, een van de hoogtepunten uit de carrière van Pink Floyd: after all we’re only ordinary men.