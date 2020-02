Roger Stone tot ruim drie jaar cel veroordeeld voor leugens in Rusland-onderzoek

Roger Stone (midden) komt donderdag aan bij de rechtbank in Washington. Beeld AFP

De zaak deed vorige week veel stof opwaaien, omdat president Donald Trump klaagde over de hoge strafeis. Daarop liet minister van Justitie William Barr een nieuwe, soepeler eis formuleren. Vier aanklagers trokken zich terug of namen ontslag. Trump feliciteerde Barr vervolgens met zijn ingrijpen, waarop Barr in een interview zei ‘dat hij zo zijn werk niet kan doen’.

De uitspraak betekent niet dat Stone direct achter de tralies gaat. Zijn advocaten hebben een herziening van de rechtszaak aangevraagd, omdat een van de juryleden partijdig zou zijn. En wat de uiteindelijke uitspraak ook is, Trump suggereerde woensdag opnieuw dat hij zijn oude vriend gratie zal verlenen.

Maar de straf is wel het eerste rechterlijke oordeel over de misdaden van Stone, wiens zaak het dichtst kwam bij de samenzwering die Robert Mueller vermoedde in zijn onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Die samenzwering is nooit aangetoond, ondanks telefoontjes en mailtjes tussen Stone en WikiLeaks enerzijds en Stone en Trump-getrouwen anderzijds. Stone werd wel veroordeeld voor het liegen tegen een onderzoekscommissie van het Congres en het bedreigen van een getuige.

Rechter Amy Berman Jackson zei dat de leugens van Stone hadden geleid tot een ‘onnauwkeurig, onjuist en onvolledig’ onderzoeksrapport van het Huis van Afgevaardigden over de Russische inmenging in de verkiezingen. Stone, zo zei ze, wordt veroordeeld omdat hij de acties van de president wilde toedekken.

In de zomer en herfst van 2016 was de Trump-campagne tot in de hoogste regionen benieuwd naar de Democratische e-mails die WikiLeaks in bezit had gekregen, dankzij hackers van de Russische geheime dienst. Stone legde contacten en suggereerde dat hij wist wat er aankwam. Uiteindelijk gaf WikiLeaks een tweede lading voor de Democraten schadelijke mails vrij vlak nadat de grab ’em by the pussy-tape van Trump werd vrijgegeven. Stone loog tegen onderzoekers over zijn contacten met WikiLeaks.

Minachting

Rechter Berman benadrukte in haar toelichting op de straf de minachting van Stone voor de rechtsgang, met zijn leugens. ‘De waarheid bestaat nog, de waarheid doet er nog toe. Roger Stones ontkenning daarvan, zijn opstandigheid, zijn trots op zijn eigen leugens vormen een bedreiging van onze meest fundamentele instituten, van de grondvesten van de democratie.’

In de aanloop naar haar uitspraak leek Berman aan te sturen op een straf die in de buurt zou komen van de hoge eis, zoals die was berekend uit de richtlijnen van het ministerie van Justitie. Met een sneer benoemde ze de selectieve verontwaardiging over de hoge eis – strenge strafrichtlijnen zijn een bekende eigenschap van het Amerikaanse strafsysteem, dat de afgelopen decennia honderdduizenden voornamelijk zwarte Amerikanen voor relatief kleine vergrijpen voor tientallen jaren achter slot en grendel heeft gezet.

‘Voor degenen die vorige week wakker zijn geworden en ervan overtuigd zijn geraakt dat straffen misschien niet zouden moeten worden bepaald door de strenge toepassing van wiskundige formules... ik kan jullie ervan verzekeren dat advocaten en rechters dat al heel lang vinden. Maar normaal gesproken lukt het ons niet om de regering daarvan te overtuigen.’

Ook een van de nieuwe aanklagers, John Crabb, verdedigde opvallend genoeg het opgestapte team. De oorspronkelijke strafeis was ‘in goed vertrouwen’ opgesteld, zei hij. ‘De rechtbank zou een substantiële periode van opsluiting moeten opleggen.’

Het werd dus iets meer dan drie jaar.

Berman noemde de interventie van Barr vorige week ‘zonder precedent’, maar zei dat haar beslissing niet door de politieke manoeuvres was beïnvloed.