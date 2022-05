Roger P., de initiator van de martelcontainers, is een nietsontziende smokkelaar uit de ‘buitencategorie’

Rechtbanktekening van (VLNR) Piet Costa, Michael B., Dennis D., William-Jan H., Arie D. en Nicolai D., een bende die in Wouwse Plantage zeecontainers zouden hebben ingericht als martelkamers. Beeld ANP / Aloys Oosterwijk

Zes geluidsdichte cellen en een martelkamer, met onder andere een ‘kniptang voor vingers en tenen’, een behandelstoel van een tandarts, voorzien van riemen, banden en boeien, een speciekuip ‘voor waterboarding’, handboeien en een gasbrander. Dit alles werd gevonden in een loods die de politie in 2020 in Wouwse Plantage ontdekte. De gruwelijke vondst zorgde tot in het buitenland voor ophef.

Volgens de rechtbank in Amsterdam was Roger ‘Piet Costa’ P. van plan op deze plek criminele tegenstanders ‘te gijzelen, af te persen en zo nodig zwaar te mishandelen en te doden’. Zijn plan is nooit uitgevoerd, maar dat is ‘uitsluitend het gevolg van het adequate handelen van de politie’, constateren ze. De rechtbank gaf Roger P. woensdag 33 maanden celstraf, als ‘aanstichter en absolute initiator’. Meer was niet mogelijk. Vorige maand kreeg P. namelijk al 15 jaar gevangenisstraf, onder meer voor grootschalige invoer van cocaïne. Bijna achttien jaar was het opgetelde maximum voor deze delicten.

Uit de shit

Wie is de man achter de zogenoemde martelcontainers? Waarom liet hij ze neerzetten? En hoe groeide hij uit tot een van Nederlands grootste cocaïnesmokkelaars?

Roger P. (50) was vroeger een stille werker – hij zou onder meer speed hebben geproduceerd – die weinig moest hebben van grof geweld. Dat tekenden NRC Handelsblad en Het Parool op bij bronnen in de onderwereld.

Dit beeld wordt ondersteund door sommige berichten in zijn strafdossier, die de politie onderschepte na de hack van de versleutelde communicatiedienst Encrochat. ‘Ik hield iedereen uit de shit’, staat in een appje van P. ‘Als ik een keer schade had, accepteerde ik dat, want werk ging voor.’ Een handlanger: ‘Daarom heeft niemand ooit een slecht woord over je.’

Het is één van de weinige persoonlijke details in het strafdossier van de Rotterdammer, want hij bleef jarenlang onder de radar en beriep zich bij de politie en in de rechtszaal steevast op zijn zwijgrecht. Hij ging alleen in op de vraag hoe je de naam Roger uitspreekt: op zijn Engels. Die ene keer dat hij tijdens een openbare zitting verscheen, verschool hij zich in de capuchon van zijn blauwe trui en droeg hij de hele tijd een mondkapje. P. wilde zich niet ‘als een aapje laten bekijken’, legde hij uit in een briefje aan de rechtbank.

Dat P. de laatste jaren uitgroeide tot iemand die werd gevreesd door vijanden, hangt samen met twee ontwikkelingen. Om te beginnen kreeg hij volgens justitie een steeds grotere rol in de invoer van cocaïne naar West-Europa. Hij beschikte over goede contacten in de haven van Rotterdam en in Zuid-Amerika. Vanaf 2009 reisde hij geregeld naar dat continent. Hij zou uiteindelijk ook jarenlang in Costa Rica wonen. Het leverde hem de bijnaam Piet Costa op.

Volgens de rechtbank had P. een ‘dagtaak’ aan het invoeren en verhandelen van grote hoeveelheden cocaïne. Tot driemaal toe werden ladingen in beslag genomen: ruim 1.000 kilo in 2015, 3.800 kilo in 2016 en nog eens 1.200 kilo in 2020. Hij liep zo tientallen miljoenen euro’s omzet mis, maar ‘Piet Costa’ had er weinig last van: hij dronk de duurste champagnes en cognacs en at in exclusieve restaurants.

Angst zaaien

P. deed zaken in de ‘buitencategorie’, staat in het vonnis uit april. ‘Hij kan zich meten met de top van de Nederlandse cocaïnewereld, waarbinnen hij één van de grotere internationale spelers is geworden.’ Dat zou met name blijken uit het plan om in één keer 25 duizend kilo naar West-Europa te smokkelen in een boot, met een bekend Colombiaans kartel. Zo’n hoeveelheid, met een straatwaarde van 660 miljoen euro, zou ongekend zijn. De grootste cocaïnevangst aller tijden op Nederlands grondgebied was vijf keer zo klein.

De advocaat van Costa, Jan-Hein Kuijpers, is ervan overtuigd dat er nooit sprake is geweest van zo’n plan. Volgens hem is zijn cliënt op basis van spookverhalen opgeblazen tot een mythische figuur, bij wie van alles ten onrechte in de schoenen wordt geschoven. Er zou geen bewijs zijn dat de smokkel van 25 duizend kilo meer was dan kletspraat. Dat geldt volgens Kuijpers ook voor de verdenking dat P. mensen wilde martelen. De raadsman noemt het aannemelijker dat de containers alleen bedoeld waren om ‘angst te zaaien’.

Dat P. toch is veroordeeld, komt onder meer door gekraakte chats. Die wijzen erop dat dat Costa uit was op wraak, nadat van hem zo’n 100 miljoen euro was gestolen. Hij liet een verdachte medewerker gijzelen, die zichzelf vrijkocht voor 22 miljoen. Daarna, in mei 2020, werd een man vermoord die betrokken was bij die gijzeling, iemand die P. beschouwde als zijn aangenomen zoon.

Sindsdien zinde P. op drastische maatregelen en liet hij volgens justitie een martelcontainer inrichten. ‘Als ik hem op de stoel heb, gaat er meer komen’, schreef hij over een opponent. ‘Heel de groep moet dood. En familie mag ook.’ Dat P. zo keihard kon zijn, leek hemzelf te verbazen. ‘Ik ben normaal niet van deze afdeling’, appte hij naar een handlanger. ‘Maar nu zijn er een paar, ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen.’

‘Maat, ze dwingen je’, was het antwoord. ‘Het is neuken of geneukt worden.’

P’s advocaat heeft al aangekondigd dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis.