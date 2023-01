Roermond treurt om Benedictus XVI: ‘Hij was geniaal. Ik heb zelfs een poster van hem hangen’

In de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond wordt woensdag een requimmis gehouden voor de op Oudjaarsdag overleden paus emeritus Benedictus XVI. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nee, hij kwam als paus nooit in Nederland, noch besteedde hij vanaf Petrus’ stoel buitengewoon veel aandacht aan die al veel langer afvallige kerkprovincie in Noord-Europa, waar het aantal gelovigen ieder jaar weer verder terugliep. Maar wat de zaterdag overleden paus emeritus Benedictus XVI wel al jaren had, was een abonnement op De Sleutel, het tijdschrift van het bisdom Roermond.

‘We hebben de laatste editie in december nog naar hem opgestuurd’, zegt Matheu Bemelmans, woordvoerder van het bisdom. ‘En toen hij van kardinaal tot paus werd verkozen, kregen we netjes een briefje met zijn adreswijziging binnen Rome. Of het blad voortaan naar het pontificaal paleis kon worden gestuurd. Dat was uiteraard geen probleem voor ons.’

Voorafgaand aan de begrafenis van paus emeritus Benedictus XVI donderdag in Rome werden woensdag ook in Nederland meerdere requiemmissen gehouden voor de in 1927 geboren Duitser Joseph Aloisius Ratzinger, die nadat hij in 2005 tot paus werd verkozen beter bekend stond als Benedictus XVI. Zo ook in het bisdom Roermond, waarmee Ratzinger al decennialang een speciale band had.

Dat komt vooral doordat Jo Gijsen, de toenmalige bisschop van Roermond, in 1974 het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade stichtte en de Duitse hoogleraar Ratzinger vroeg plaats te nemen in de speciale adviescommissie die moest helpen de opleiding en het studieprogramma vorm te geven. Ratzinger zei ja, met als gevolg dat hij in de jaren daarna meermaals naar Limburg trok om voordrachten te geven op het seminarie.

Elk jaar op bezoek

Wie altijd bij die voordrachten aanwezig was, en ook vandaag in de Sint-Christoffelkathedraal zit, is Hub Schnackers, een 76-jarige priester die Ratzinger zijn ‘grote leermeester’ noemt. Schnackers was twintig jaar lang vicaris-generaal in het bisdom Roermond en zou zomaar eens de Nederlander kunnen zijn die Benedictus het best kende. Niet alleen omdat hij tussen 1972 en 1977 bij Ratzinger promoveerde aan de universiteit van Regensburg, maar vooral omdat hij hem sindsdien vrijwel ieder jaar sprak en bezocht, ook toen hij paus en later paus emeritus was.

Al tijdens zijn studie in Regensburg ging Schnackers twee keer per week met een clubje promovendi bij Ratzinger op bezoek om over theologie te praten. Die traditie hield stand toen Ratzinger naar Rome verhuisde. Ieder jaar organiseerde de latere paus namelijk een driedaagse reis voor oud-promovendi, de Schülerkreis, waarop hij dertig tot vijfendertig mannen en vrouwen uitnodigde voor een theologisch congres en petit comité.

‘Dat waren geen sociale bijeenkomsten waarop we konden bijpraten. We hadden echt doorwrochte gesprekken over de theologie. Toen hij paus werd, ging iedereen ervan uit dat de reizen zouden ophouden, maar zelfs toen bleef hij ons uitnodigen in zijn buitenverblijf in Castel Gandolfo. Hij was een groots theoloog. Als hij niet al die bestuurlijke taken op zich had genomen, had hij een hele boekenkast volgeschreven.’

Voor Schnackers, die die reizen tot de hoogtepunten van zijn leven rekent, was het dan ook een treurig moment toen Benedictus XVI afgelopen zaterdagochtend eindelijk capituleerde voor de tijd, na zich zo lang te hebben verweerd tegen de omsingeling van steeds maar weer nieuwe jaren, die hem maar bleven aanvallen en steeds ietsjes zwakker maakte. Dat was ook de reden dat Snackers hem sinds 2017 niet meer zag. De paus emeritus was zo goed als op.

Aan het eind van de mis spreekt de ernstig zieke bisschop Harrie Smeets (met rood kalotje) de kerkgangers toe over zijn ervaringen met Benedictus XVI. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Goud en zielen

Maar desalniettemin staat Schnackers vandaag naast het altaar tijdens een requiemmis die wordt gevierd in de beste traditie van de katholieke kerk, een instituut dat, zo is hier duidelijk te zien in de Sint-Christoffelkathedraal, eeuwenlang net zo vlijtig goud als zielen verzamelde. In het middelpunt zit een deels in het purper gehulde bisschop Harrie Smeets, omgeven door blinkende kelken, flakkerende kaarsen en een continue walm van wierook, evenals bijna zestig in het wit gestoken geestelijken met gouden kruisen op hun borst.

Ook aan de andere kant van het altaar zit de kerk relatief vol, vooral dankzij de ongeveer tachtig gelovigen wier leeftijd het toestond op een dinsdagmiddag naar een requiemmis voor een overleden paus emeritus in Roermond te gaan.

Een van hen is Marion (64) uit Sint Odiliënberg, die zichzelf als groot bewonderaar van Benedictus XVI omschrijft. ‘Hij is gewijd op mijn verjaardag. Dat schept een bepaalde band. Maar ik bewonder hem vooral omdat ik een aantal van zijn boeken heb gelezen. Hij was geniaal. Ik heb zelfs een poster van hem hangen thuis.’

Dat hij als paus nooit meer voet op Nederlandse bodem zette, neemt ze hem niet kwalijk. ‘Er is in Nederland veel tegenwerking tegen de kerk. Bovendien gaf hij leiding aan een wereldreligie, dus ik begrijp dat hij andere zaken aan zijn hoofd had.’

‘Als paus heeft hij geen groot stempel op ons land gedrukt’, zegt ook Schnackers. Johannes Paulus II kwam in 1985 nog op bezoek in Nederland. Ratzinger echter, nota bene de eerste Noord-Europese paus sinds de Nederlander Adrianus VI, die precies vijfhonderd jaar geleden het purper der pausen droeg, liet Nederland vrijwel volledig links liggen. Dat deed hij vooral omdat Nederland de laatste decennia een, vanuit katholiek oogpunt althans, vrij marginaal land is geworden.

Nederland missieland

Niet alleen het aantal gelovigen neemt hier jaar na jaar af, datzelfde geldt ook voor het aantal priesters. Van de zeven bisdommen in Nederland telt bisdom Haarlem-Amsterdam verhoudingsgewijs de meeste buitenlandse priesters: 36 op een totaal van 85 actieve priesters. Voor de priesterstudenten geldt hetzelfde: van de ongeveer zestig huidige priesterstudenten komt tweederde uit het buitenland. Nederland is een missieland geworden.

Hoe anders was dat in de tijd van Schnackers, wiens mooiste herinnering aan Benedictus XVI zich dan ook afspeelt in januari 1976. Zijn vader was terminaal ziek en Ratzinger was daarvan op de hoogte. Na een lezing in Rolduc zei de latere paus daarom tegen zijn student: ‘Ik wil je vader bezoeken’. Bij ons thuis stelde hij mijn vader gerust. ‘Het komt goed met die zoon van u’, zei hij. U begrijpt: het is een droevige week voor mij.’