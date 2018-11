Roep om nieuw Brexit-referendum wordt met de dag luider

Een anti-Brexit protesteerder tijdens de People's Vote March for the Future in Londen, op 20 oktober 2018. Beeld AP

De premier kan echter niet ontkennen dat de druk om zo’n herkansingsstemming te houden met de dag toeneemt. Wanneer het door haar beoogde akkoord niet door het Lagerhuis komt, kan het een reële optie worden. Omdat er geen meerderheid is voor een No Deal en omdat nieuwe verkiezingen, gezien de onduidelijke Brexit-koers van de linkse oppositie, geen soelaas zullen bieden.

The People’s Vote, zo wordt een nieuw referendum genoemd, net zoals Prinses Diana na haar dood tot The People’s Princess werd verheven. Tegenstanders noemen het spottend The Politician’s Vote en wijzen erop dat zo’n volksraadpleging een wraak van de gevestigde orde is op de ‘echte’ volkstemming.

Dat er steun voor is, bleek uit de ongeveer 700 duizend eurogezinde burgers die drie weken geleden naar Westminster trokken, de grootste demonstratie sinds het protest tegen de Irak-oorlog in 2003. ‘Natuurlijk, we respecteren de volkswil van 2016, maar de vraag is nu wat het volk wil’, zegt Alastair Campbell, de voormalige spindoctor van Tony Blair die nu The People’s Vote-campagne leidt.

Herkansingskamp

Zo’n stemming geniet de steun van bekende eurogezinde politici als Tony Blair, Nick Clegg en John Major, al zei laatstgenoemde in 2016 dat er pertinent geen tweede referendum moet komen. Binnen het parlement is er nog geen meerderheid, maar dat kan veranderen bij een impasse of een crisis.

Bij de Conservatieve regeringspartij groeit langzaam de steun, zo bleek toen de vrijdag afgetreden staatssecretaris Jo Johnson zich in het herkansingskamp schaarde. Opiniepeilingen geven nu een kleine voorsprong voor Remain, wat meer te maken heeft met een demografische verschuiving (nieuwe jonge kiezers gecombineerd met vergrijzing) dan met spijtbetuigingen bij Brexit-stemmers.

Krenking van de trots

Enkele Europese leiders – zoals die van Malta, Tsjechië en Spanje – hebben de Britten inmiddels ook verzocht zich via de stembus te bedenken. Brussel is, zo weten de Ierse buren, altijd een voorstander voor herkansingsreferenda en dat zal nu niet anders zijn.

Voor de Britten zal het een krenking van de trots zijn om met hangende pootjes terug te keren, een sentiment dat wellicht wordt onderschat door de voorstanders van ‘liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. De EU kan forse eisen stellen, toetreding tot de euro bijvoorbeeld, terwijl de verleiding groot zal zijn om de Rebate af te pakken. Bovendien kunnen de Britten nooit meer dreigen om de Unie te verlaten al iets ze niet zint.