Roep om ‘APK voor oude windmolens’ klinkt na incident met geknakte windmolen in Zeewolde

De ravage aan de Nekkeveldweg in Zeewolde, nadat daar dinsdagavond een 24 jaar oude windmolen was afgebroken. Beeld Evert Elzinga / ANP

Uit voorzorg heeft de eigenaar van de afgebroken windmolen, energiebedrijf Vattenfall, de andere zestien 60 meter hoge turbines van het windmolenpark stilgezet. Het rijtje molens op de dijk aan de Nekkeveldweg staat er sinds 1998 en behoort tot de oudste molens van Vattenfall.

Bij het energiebedrijf zijn ze verbaasd over het incident, zegt een woordvoerder. De windmolen stond dinsdagavond ongeveer een uur stil na een foutmelding, toen hij rond een uur of 11 die avond afbrak.

Grondige inspectie

Die foutmelding kan volgens de woordvoerder het gevolg zijn van een kapotte zekering of een ander defect onderdeel. ‘Bij een foutmelding zet een windmolen zichzelf stil. Het waaide die avond niet extreem hard, ongeveer windkracht 5 à 6, daar moet zo’n molen tegen kunnen. In december is de windmolen nog geïnspecteerd door een extern bedrijf, daar kwam niet uit dat er acuut gevaar dreigde.’

‘Duidelijk is dat die inspectie niet afdoende is geweest’, zegt emeritus hoogleraar windenergie Gerard van Bussel van de TU Delft. Hij pleit al jaren voor een verplichte, grondige inspectie van windmolens ouder dan twintig jaar, door een onafhankelijk instituut als TNO bijvoorbeeld. Zo’n ‘APK voor oude turbines’ is volgens hem nodig om de veiligheid te kunnen garanderen als de technische levensduur van de molens na twintig jaar is verstreken.

‘Als de eigenaar zelf een bedrijf kan inschakelen voor de keuring weet je niet hoe grondig dat gebeurt’, zegt Van Bussel. ‘Sommige mankementen zie je alleen bij een zeer grondige inspectie. Je wilt toch niet dat dit weer gebeurt.’

Efficiëntere modellen

De meeste van de kleine 2.200 windmolens die op Nederlandse bodem staan, zijn van grote partijen. Een kleiner deel is in bezit van particulieren. ‘Bij sommige boeren zie ik nog enorm oude windmolens staan’, zegt Van Bussel. Als zo’n keuring duurder is dan de opbrengst van zo’n oude windmolen, dan kun je deze voor de veiligheid beter laten afbreken.’

Vattenfall beklemtoont dat zijn windmolens veilig zijn en dat het bijna nooit gebeurt dat een molen afbreekt. Het energiebedrijf laat nu onderzoeken wat de oorzaak is van de breuk. Net in dit rijtje in Zeewolde was ook in 2006 een windmolen afgebroken. Het energiebedrijf zegt van dit oude type geen turbines meer te hebben staan op andere locaties.

De nieuwere turbines zijn aanzienlijk hoger, gemiddeld ongeveer 100 meter. De oudere turbines hebben twee wieken in plaats van drie. De oude windmolens in Zeewolde zouden hoe dan ook niet al te lang meer in bedrijf zijn, zegt de woordvoerder van Vattenfall. ‘Bij oudere molens is het moeilijk om nog nieuwe onderdelen te krijgen. En er zijn inmiddels efficiëntere modellen.’

De meeste windmolens zijn aanzienlijk jonger dan deze in Zeewolde, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Windenergie Associatie. Zij beklemtoont dat windenergie in Nederland veilig is. Volgens haar laten de eigenaren hun windmolens wel degelijk goed inspecteren. ‘Dit is een verschrikkelijk incident.’