Roep om aftreden gouverneur Puerto Rico na ‘Rickyleaks’

Demonstranten eisen het aftreden van gouverneur Ricardo Rosselló bij de demonstratie in San Juan afgelopen zondag. Beeld EPA

In de chatgesprekken op de app Telegram noemt Rosselló een vrouwelijke collega in de politiek een ‘hoer’ en een andere een ‘dochter van een bitch’. Hij maakt grappen over een man met overgewicht waarmee hij op de foto staat. Ook is in de chat een homofobe verwijzing naar zanger Ricky Martin te vinden en steekt Rosselló in de vorm van emoji’s zijn middelvinger op naar de Puerto Ricaanse controle-instantie voor financiën.

De chatgeschiedenis van 889 pagina's werd zaterdag geopenbaard door het Puerto Ricaanse Center for Investigative Journalism. Daarop volgden protesten van burgers in de hoofdstad San Juan, waar de politie maandag optrad met traangas pepperspray. Het incident wordt inmiddels ‘chatgate’ of ‘rickyleaks’ genoemd. Zondag werd bekend dat twee van de bestuursleden die deelnamen aan de chat, de staatssecretaris Luis Rivera Marín en financieel hoofd Christian Sobrino, aftraden.

Rosselló zelf zegt niet af te treden. Als excuus droeg de gouverneur aan dat de gesprekken volgens hem plaatsvonden in zijn vrije tijd en in tijden van stress door 18-urige werkdagen.

Vorige week raakte het bestuur van gouverneur Rosselló ook al in opspraak toen twee voormalige leden daarvan werden gearresteerd en beschuldigd van samenzwering en fraude met miljoenen aan overheidsgeld. Ook zit orkaan Maria nog vers in het geheugen bij de Puerto Ricanen – de gevolgen van de natuurramp kostten in 2017 aan duizenden mensen het leven. Gouverneur Rosselló kreeg destijds kritiek op hoe hij de herstelwerkzaamheden aanpakte.