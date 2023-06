‘Roep de hulp van de natuur in om de stad een duurzamere, gezondere plek te maken’

Een jong hert in Richmond Park in Londen. Beeld Getty

Het is tegendraads, gek, ongewoon. Maar vier jaar geleden deed Londen het echt: de stad zette als eerste ter wereld zijn handtekening onder een heus ‘Internationaal Handvest voor Nationale Parksteden’.

Het was een idee van de non-profitorganisatie National Park City Foundation, die met de eretitel steden ertoe wil aanzetten om ‘groener, gezonder en wilder’ te worden. Want met de handtekening is men er nog niet, zegt hoogleraar ecologie en biodiversiteit Kate Jones (1972), per beeldverbinding vanuit haar werkkamer aan University College London. Ze verpakt haar kritiek in bloemetjes: ‘Dit is natuurlijk prachtig. Je geeft hiermee aan dat steden helende ruimtes kunnen zijn, voor mensen én voor de natuur. Plekken waarmee je klimaatverandering kunt tegengaan en die je kunt aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.’

Niets meer gebeurd

Tot zover de bloemetjes: ‘Maar de afgelopen vier jaar, sinds de ondertekening, is er eigenlijk niks meer gebeurd. Er is hier wel een kantoor, maar ik zie weinig pogingen tot vergroening of natuurherstel. Ik weet niet precies wat het uitroepen van Londen tot nationaal park nou heeft gedaan, los van publiciteit genereren en de stad meer op de kaart zetten.’

Oppassen dus, want ook Rotterdam en Breda hebben aangegeven dat zij graag hun poot onder het groene handvest willen zetten. Dat vereist meer dan: perkje hier, boompje daar, zal Jones over tweeënhalve week in Rotterdam uiteenzetten tijdens de jaarlijkse Hobokenlezing.

‘Je zult een duidelijke visie moeten hebben. Wat wil je bereiken, wat wil je veranderen, samen met de inwoners? Of vindt iedereen Rotterdam wel best zoals het is?’, zegt Jones. ‘En hoe denk je je visie vervolgens te bereiken? Je moet oppassen dat het niet alleen een boel geklets wordt. Of dat het blijft bij een kortetermijndoel: we gaan zoveel hectare moeras introduceren, zoveel hectare bos, en we herintroduceren de bever, klaar.

‘Voor mij zou een goede stad een ruimte zijn die de functies die de aarde voor ons kan hebben behoudt of herstelt. Door voor schoon water te zorgen. Voor schone, gefilterde lucht. Een plek waar mensen verbintenissen aangaan met de natuur, en zo de mentale gezondheid verbeteren. Er is bestuiving, er zijn insecten, er wordt voedsel geproduceerd. Allemaal op een manier die op de een of andere manier in balans is met de stad, die zijn functies behoudt.

‘Uiteraard is zo’n systeem verbonden met het landschap buiten de stad, zodat dieren en andere soorten zich kunnen verplaatsen, de stad in en uit. Anders krijg je slechts eilandjes die niet goed functioneren. Dat is dus echt heel wat anders dan: maak wat meer ruimte voor bomen of groen. Dit gaat over: de ruimte voor natuur al inbouwen in je ontwerp. Als je ergens een boom plaatst, moet je hem niet helemaal inbouwen in beton. Je hebt ruimte eromheen nodig, waar zo’n boom zich kan uitbreiden. Dat is wat ik zou doen. De hulp van de natuur inroepen om de stad een duurzamere, gezondere plek te maken.’

Volgende fase

Steden die natuurpark willen worden: het past in een trend, vindt Jones. Want door het natuurbeheer waait een nieuwe wind, signaleert ze. Een ‘nieuw tijdperk’ zelfs. ‘We zijn door een aantal fases gegaan, sinds het ontstaan van de moderne milieubeweging in de jaren zestig en zeventig. Dat was de tijd van Silent Spring (het beroemde milieuboek van Rachel Carson over een tijd waarin je in de lente geen vogels meer zou horen, red.) en waarin we voor het eerst hoorden van de schadelijke gevolgen van insecticide DDT. De nadruk lag destijds op behoud van de natuur. In de jaren tachtig en negentig kwam er meer aandacht voor de oorzaken van natuurverval – overbevolking, ontbossing, klimaatverandering – en verschoof de aandacht naar wereldwijde, brede doelstellingen. Daarna was er een fase waarin iedereen het had over ‘ecosysteemdiensten’, over wat de natuur ons kan schenken als we haar duurzaam beheren: voedsel, schone lucht, hout, een beter klimaat.

‘Nu zijn we in een volgende fase gekomen, waarin we begrijpen dat we volledig zijn verbonden met onze omgeving. Dus als je geen gezond milieu hebt, heb je ook geen gezonde mensen – dát besef. Het gaat over mens én natuur, in plaats van over hoe je natuur kunt hebben ondanks de mensen. Er is meer besef dat we in een gesloten systeem zitten waarmee we het moeten doen.

‘Wat er zo opvallend anders is? Dat het niet alleen ecologen zijn, die dit gedachtengoed uitdragen. Je hoort deze visie ook van economen, hooggeplaatste overheidsadviseurs, ontwerpers en van de adviesorganen voor de volksgezondheid, die altijd zeer invloedrijk zijn. Het besef dat er een bovengrens zit aan wat je kunt exploiteren en dat je niet onbeperkt kunt pakken wat je wilt, zoals in ons huidige model.

‘Ik denk dat klimaatverandering bijdraagt aan dat besef. En de druk van jonge mensen, laten we dat niet vergeten, die ons erop wijzen dat we completely fucked up. Ik moet zeggen: ik doe dit werk al een hele poos, en ik ben geloof ik nog nooit zo hoopvol geweest. Ook nog nooit zo gealarmeerd! Dat moet ik erbij zeggen. Maar alles overziend, zie ik voor het eerst verandering. Er is denk ik reden voor opgewektheid.’