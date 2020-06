Roemenië schrapt seksuele voorlichting

Twee vrouwen houden de regenboogvlag vast tijdens de Gay Pride in Boekarest. Beeld AP

Scholieren in Roemenië krijgen nu al nauwelijks seksuele voorlichting. Vaak raffelt de biologieleraar het onderwerp af, of slaat hij het hoofdstuk in zijn geheel over. Een plan van de progressieve Unie voor het Redden van Roemenië (USR), een middelgrote oppositiepartij, wilde daar verandering in brengen. In het wetsvoorstel, eind 2019 ingediend, stond dat scholieren minstens twee keer per kalenderjaar seksuele voorlichting zouden krijgen. Het parlement ging akkoord, maar haalt nu weer bakzeil.

In het nieuwe plan is ‘seksuele voorlichting’ vervangen door het veel vagere ‘gezondheidseducatie’. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders kunnen scholen besluiten het vak te geven. De ouders moeten het laatste woord hebben, zo zei parlementslid Adrian Solomon (PSD), ‘niet bepaalde individuen die het land voor de gek willen houden’, een verwijzing naar lhbti-organisaties. De links-populistische PSD-fractie van Solomon is de grootste in het parlement.

Tienerzwangerschappen

Critici wijzen er op dat Roemenië het op één na hoogste aantal tienerzwangerschappen heeft in de Europese Unie, en dat kinderen vaak weinig weten over seksueel overdraagbare ziektes (soa’s). Vorig jaar had ruim 12 procent van alle eerstgeboren een tienermoeder. Alleen buurland Bulgarije scoort binnen de Europese Unie nog hoger.

De orthodoxe kerk, waarvan driekwart van de Roemenen lid is, wint de laatste jaren flink aan invloed. Toen president Klaus Iohannis begin april de wet op seksuele voorlichting getekend had, kwam er een lobby op gang. Voorlichting zou een aanval zijn op de ‘onschuld’ van kinderen, zou hun ‘natuurlijke ontwikkeling’ hinderen en ‘hen voor het leven tekenen’. Niet nader genoemde ‘internationale studies’ zouden uitwijzen dat seksuele voorlichting kinderen juist aanzet om op eerdere leeftijd seks te hebben.

Homohuwelijk

Een vergelijkbare lobby van ultraorthodoxe pressiegroepen haalde in 2018 genoeg handtekeningen op voor een referendum om (definitief) een streep te zetten door het homohuwelijk. Die opzet mislukte door een te lage opkomst. In Roemenië kunnen homo’s en lesbiennes niet trouwen, maar als het aan de kerk ligt, wordt dat ook in de grondwet verankerd.

Elders in de regio winnen conservatieve krachten ook aan kracht, met grote gevolgen voor lhbti’ers en vrouwen. Hongarije maakte het onlangs onmogelijk voor transgenders om hun seksewijziging te registreren, en tientallen gemeenten in Polen riepen zichzelf uit tot ‘lhbti-vrije zone’. Binnen de regering van Slowakije gaan momenteel stemmen op om abortus uit te bannen.