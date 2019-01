Rode sjaaltjes demonstreren tegen geweld van gele hesjes: ‘Laten we wel wezen, de gele hesjes zijn een minderheid’

Demonstranten met rode sjaaltjes bekritiseren het geweld van de ‘gele hesjes.’ Parijs, 27-01-2019. Beeld AFP

‘We hebben genoeg van lui die iedere zaterdag de boel komen slopen’, zegt Dominique Bouet vanuit de muziekkoepel op het Place de la Nation, waar ze schuilt voor de regen. Volgens Bouet – een gepensioneerde vrouw uit een voorstad van Parijs – bezorgen de gele hesjes Frankrijk een slechte naam. ‘Onze regering is al heel ver tegemoetgekomen aan hun eisen. Wat willen ze nou nog meer?’

De rode sjaaltjes zijn in veel opzichten het spiegelbeeld van de gele hesjes, die zaterdag met 69 duizend mensen in Frankrijk op de been waren. De tegenmanifestatie is ontstaan op Facebook, in groepen met namen als ‘Stop. Nu is het genoeg!’. Net als de gilets jaunes noemen de foulards rouges zich apolitiek. In beide gevallen valt te betwijfelen of dat daadwerkelijk zo is. Zo nodigden de rode sjaaltjes de Franse parlementariërs uit, behalve die van de populistische flankpartijen (het uiterst rechtse Rassemblement National en het uiterst linkse La France Insoumise).

Tegendemonstranten met rode sjaaltjes. Parijs, 27-01-2019. Beeld EPA

Naar verluidt zaten president Macron en zijn marcheurs – zoals de leden van regeringspartij La Republique En Marche (LaREM) worden genoemd – op voorhand nogal met de actie van de rode sjaaltjes in hun maag. De demonstratie werd aangekondigd in december, nadat de gelehesjesprotesten een aantal keer waren uitgedraaid op geweldsuitbarstingen.

Inmiddels liggen de kaarten anders. Grootschalige escalaties zijn er de afgelopen weken nauwelijks geweest. De steun voor de gele hesjes neemt af, terwijl de populariteit van president Macron voorzichtig toeneemt. Nu de regering eindelijk weer wat lucht heeft, zaten veel marcheurs niet te wachten op een demonstratie die weleens olie op het vuur zou kunnen gooien. Of een afgang, als de opkomst laag zou zijn.

Kamerleden

Hoewel de organisatie de demonstratie nadrukkelijk niet als steunbetuiging aan president Macron presenteerde, maar als ‘Republikeinse mars voor de vrijheid’, sprak een aantal Kamerleden van de regeringspartij zich uit tegen de manifestatie. Anderen benadrukten dat ze de actie ‘als burger’ steunden, ‘niet als politicus’. Een aantal parlementariërs van LaREM besloot acte de présence te geven, het merendeel liet verstek gaan.

De demonstranten maken zich minder druk om een mogelijk averechts effect. Ze steunen de regering-Macron, zeggen ze desgevraagd stuk voor stuk. ‘Laten we wel wezen, de gele hesjes zijn een minderheid’, zegt de gepensioneerde Parijzenaar Philippe Herbert, een gedistingeerde grijze heer met een lange regenjas. ‘Het kan toch niet zo zijn dat 5 of 10 procent van de bevolking eist dat de regering weg moet?’