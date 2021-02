Rode Kruis stuurt 700 hulpverleners naar Guinee wegens ebola-uitbraak

Hulpverleners in Guinee helpen een vrouw die mogelijk besmet is met Ebola. Beeld AFP

Ook in het zuidoostelijker gelegen Congo, waar het virus afgelopen week tevens opdook, zijn tot nu toe twee doden gemeld. Dat land is maandag, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, direct met een vaccinatiecampagne gestart. Maandag vloog bovendien de president van Sierra Leone, Julius Maada Bio, naar Guinee voor een noodoverleg met zijn ambstgenoot.

De zevenhonderd hulpverleners van het Rode Kruis zullen de komende weken onder meer worden ingezet bij bron- en contactonderzoek en de zorg voor een betere hygiëne via bijvoorbeeld schoon water, aldus Mohammed Mukhier, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afrika.

‘De tijd dringt’, zei Mukhier maandag. ‘Dit virus komt op het slechtst mogelijke moment terug: nu het land ook te maken heeft met de coronapandemie. De respons moet sneller zijn dan het virus zelf. Als we niet snel reageren, zullen de gevolgen immens zijn voor miljoenen mensen. Guinee is al een land met een relatief zwak zorgsysteem, waar meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft.’

Begrafenis van een verpleegster

De uitbraak valt volgens de autoriteiten te herleiden tot de begrafenis van een verpleegster, op 1 februari in het zuiden van Guinee. Deelnemers ontwikkelden naderhand symptomen van ebola zoals diarree, braken en uitwendige bloedingen. Laboratoriumtests wezen vervolgens uit dat het inderdaad om de gevreesde ziekte gaat.

Begrafenissen zijn wel vaker besmettingshaarden voor ebola. In verscheidene Afrikaanse landen zijn er uitbraken geweest waarbij inwoners de ziekte opliepen door op fysieke wijze afscheid te nemen van mensen van wie ze niet wisten dat die aan ebola waren gestorven.

Zo speelden begrafenissen ook een rol bij de verspreiding van ebola tijdens de grote West-Afrikaanse epidemie van ruim vijf jaar geleden. Behalve in Guinee raakten toen in de buurlanden Liberia en Sierra Leone veel mensen besmet. De epidemie duurde van 2013 tot 2016 en kostte aan meer dan 11 duizend mensen het leven. De laatste ebola-uitbraak in Congo dateert overigens van 2018 en werd pas in juni vorig jaar, nadat er 2.300 dodelijke slachtoffers waren geteld, officieel voorbij verklaard.