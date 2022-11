Rode Kruis springt bij met voedselhulp in Nederland: ‘Dit probleem is te groot voor de overheid alleen’

Het Rode Kruis deelt ontbijttassen uit aan arme gezinnen met kinderen. De voedselhulp is er voor maximaal zes maanden per persoon. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Na Friesland en Utrecht gaat Rode Kruis Nederland vanaf volgende week ontbijttassen en tegoedbonnen uitdelen aan gezinnen in de provincie Noord-Holland. De organisatie begon tijdens de coronacrisis met het bieden van voedselhulp en sindsdien is de vraag almaar groter geworden. Het Rode Kruis schat dat op dit moment 400 duizend mensen in Nederland honger ervaren.

Waarom is het Rode Kruis begonnen met het verlenen van voedselhulp in Nederland?

Het Rode Kruis verleent hulp aan iedereen die kwetsbaar en in nood is. Dat doet de organisatie met een focus op basale levensbehoeften. ‘Op het moment dat iemand in Nederland geen toegang tot zorg of voedsel heeft, dan komen wij in actie’, zegt Heleen van den Berg, hoofd nationale hulp bij het Rode Kruis. Eerst gold dat in Nederland met name voor ongedocumenteerden of mensen die plotseling hun baan verloren, maar nu biedt de organisatie hulp aan een bredere groep. ‘Het zijn vooral mensen die net te veel verdienen om in aanmerking komen voor hulp van gemeenten of de weg naar hulp niet weten.’

In de drie provincies krijgen gezinnen elke week een tas met ontbijtspullen ter waarde van 10 euro. Daarnaast deelt de hulporganisatie wekelijks tegoedbonnen uit van 17,50 euro, waarmee mensen zelf boodschappen kunnen doen. Dit jaar heeft het Rode Kruis al 180 duizend bonnen vergeven.

Waarom deelt de organisatie de ontbijttassen alleen uit in Friesland, Utrecht en Noord-Holland? Zijn dat de plekken waar de nood het hoogst is?

‘Uiteindelijk is het een landelijk probleem, maar omdat dit voor ons ook nieuwe hulp is, willen we dit eerst kleinschalig aanpakken’, zegt Van den Berg. ‘We willen zeker weten dat we de hulp die we bieden, goed kunnen doen.’ Het is dus niet zo dat er in deze provincies een grotere behoefte is dan in andere delen van het land. De organisatie verwacht uiteindelijk overal in Nederland bij te moeten springen.

Op basis waarvan constateert het Rode Kruis een toenemende behoefte aan voedselhulp?

De organisatie werkt veel samen met buurthuizen. Via hen krijgt het Rode kruis signalen dat steeds meer mensen tussen wal en schip raken, omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. ‘En als je de rekeningen niet meer kunt betalen en je in de min staat, dan kun je uiteindelijk ook je boodschappen niet meer betalen. Of dan stuur je je kinderen zonder ontbijt naar school’, zegt Van den Berg.

Is dit de eerste keer dat het Rode Kruis voedselhulp verleent in Nederland?

‘Het is niet voor het eerst, maar het is wel de eerste keer dat we op deze schaal voedselhulp verlenen in Nederland’, zegt Van den Berg. De organisatie beschikt over een groot netwerk vrijwilligers die zij graag inzet om overheden met noodhulp te ondersteunen. ‘We zien dat mensen ons als neutrale organisatie eerder vertrouwen dan andere hulpinstanties.’

Sinds 2019 heeft de organisatie een omslag gemaakt. Naast de hulp bij zogenoemde ‘flitscrisissen’ als overstromingen en aardbevingen schiet de organisatie ook bij meer structurele problemen te hulp, zoals bij de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen. Daar hoort voedselhulp nu ook bij. Die hulp gaat niet ten koste van datgene wat het Rode Kruis op internationaal gebied aan noodhulp biedt; daarvoor is de internationale afdeling van het Rode Kruis verantwoordelijk.

Het verlenen van financiële steun aan mensen in nood is eigenlijk een overheidstaak. Houdt het Rode Kruis zo het probleem niet in stand?

Nee, zegt de organisatie zelf. Het Rode Kruis verleent slechts tijdelijke hulp. De voedselhulp is er voor maximaal zes maanden per persoon. In die periode probeert de organisatie via de officiële kanalen hulp voor mensen te vinden. Daarnaast werkt de hulporganisatie vaak samen met gemeenten. ‘De overheid is en blijft hoofdverantwoordelijk’, zegt Van den Berg. ‘Wij willen graag helpen, maar wel onder duidelijke voorwaarden. Het kan niet zo zijn dat wij een probleem van de overheid oplossen.’

Wat is er volgens het Rode Kruis nodig om dit probleem structureel op te lossen?

‘De overheid moet erkennen dat niemand in Nederland zich zorgen zou moeten maken over voldoende eten en moet daarin verantwoordelijkheid nemen’, zegt Van Den Berg. Ze vindt dat de overheid grondig moet onderzoeken welke mensen in de problemen komen als aan het eind van het jaar de eindafrekening van de energiefactuur komt. En meer geld moet uittrekken voor voedselhulp. ‘Als dat gebeurt, blijven we graag hulp verlenen. Want dit probleem is te groot voor de overheid om alleen op te lossen.’