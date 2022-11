Rode Kruis reageert op frustratie onder Oekraïense familieleden. ‘We doen wat we kunnen’

Vrijwilligers van het Oekraïense Rode Kruis aan het werk in Mykolajiv, Oekraïne. Beeld Evgeniy Maloletka / AP

Nog steeds zitten bijna duizend Oekraïense krijgsgevangenen opgesloten in Olenivka, in het gevangenkamp in de door Rusland bezette Donbas waar eind juli onder onopgehelderde omstandigheden een brand uitbrak waarbij tientallen gevangenen omkwamen. De Russen wijten dat aan een Oekraïense Himars-aanval, maar alles wijst erop dat ze het ‘bewijs’ daarvoor hebben gefabriceerd.

Het Internationale Rode Kruis heeft er nog steeds geen toegang toe gekregen, wat in Oekraïne de kritiek op de (nota bene na de negentiende-eeuwse Krimoorlog opgerichte) hulporganisatie heeft gevoed: ze zou te weinig doen uit vrees haar onpartijdigheid te verliezen. Robert Mardini (50), de Zwitsers-Libanese secretaris-generaal van de organisatie die donderdag even in Den Haag was voor een conferentie over humanitair oorlogsrecht, snapt de verwijten. ‘Het is frustrerend. Maar we doen wat we kunnen in Oekraïne.’

Wat doet het Rode Kruis om bij de krijgsgevangenen te komen?

‘De situatie baart ons grote zorgen. De Geneefse Conventie verplicht de strijdende partijen in een gewapend conflict het Internationale Rode Kruis onmiddellijke toegang te verschaffen tot alle krijgsgevangenen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Het is niet zo dat we nog niets hebben kunnen doen. We hebben honderden krijgsgevangenen bezocht, aan beide kanten, waarna we hun familieleden een bericht hebben kunnen overbrengen. Maar er zijn er nog duizenden meer. We blijven onderhandelen met beide partijen. We zetten alles op alles totdat we ze allemaal hebben bezocht.’

Veel familieleden zijn boos omdat ze nog steeds niet weten wat het lot is van de soldaten.

‘Ik ben in september in Kyiv geweest, en heb velen van hen gesproken. Ik begrijp hun frustratie, hun ongeduld, hun ongerustheid. We hebben een team van elf mensen in Donetsk dat enorm zijn best doet om in Olenivka te komen. Maar we hebben nog steeds geen toestemming. Die moet niet alleen van hogerhand komen, maar ook op de grond materialiseren. We kunnen niet ergens binnendringen.’

U heeft het steeds over ‘beide partijen’ – ook in persberichten, en zojuist in uw toespraak hier. Waarom noemt u één van die partijen niet expliciet? Namelijk Rusland?

‘Alles wat we doen is uiteindelijk bedoeld om de mensen te helpen – dus ook alles wat we zeggen in het publieke domein. We moeten heel voorzichtig zijn met wat we zeggen. We moeten te allen tijde onze neutraliteit behouden, om doorbraken mogelijk te maken. Als je één partij bij de naam gaat noemen dan voelt dat misschien wel lekker, maar dan beperkt dat je toegang tot de mensen om wie het gaat.’

Sommige mensen noemen het laf, of juist wel partijdig.

‘Het is een moeilijke balanceeract. Maar ons morele kompas is niet aangetast. In bilaterale gesprekken zeggen we luid en duidelijk de waarheid. Maar neutraliteit is onze license to operate. Het is ons fundament, als sinds 1863. Willen we in oorlogssituaties het verschil kunnen maken, dan moeten we voortdurend oppassen met wat we doen, en hoe we dingen zeggen.’

Is het frustrerend dat die neutraliteit nu nog niets heeft opgeleverd?

‘Het staat buiten kijf dat we niet zijn waar we willen zijn. Maar zoals ik zei, er is niet niets gebeurd. Natuurlijk zou ik meer willen doen, maar ik ben trots op alles wat we wél kunnen doen. We hebben in Geneve een centraal systeem waar we zo veel mogelijk informatie over de krijgsgevangenen opslaan. We hebben tienduizenden e-mails binnengekregen van mensen die op zoek zijn naar familieleden. We hebben vijfduizend van hen een concreet antwoord kunnen geven. We doen veel werk achter de schermen.’

Kunt u de burgerslachtoffers van de oorlog genoeg helpen?

‘Ook voor hen doen we wat we kunnen. We hebben 720 medewerkers in Oekraïne, voor het merendeel Oekraïners. We hebben op sommige plekken, zoals in Mykolajiv, geholpen de drinkwatervoorziening te herstellen. Zo’n negen miljoen mensen hebben weer beschikking over drinkwater. We proberen stroom en de warmtevoorziening te herstellen. We hebben honderdduizenden families cash geld gegeven om eten en andere spullen te kunnen kopen. En na de bevrijding van steden als Izjoem en Koepjansk waren we binnen 48 uur ter plekke om gewonden naar ziekenhuizen te brengen. Is het genoeg? Nee. Maar we maken verschil.’