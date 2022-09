Rode Kruis opent gironummer voor Syrië, dat nu ook kampt met uitbraak van cholera

Kind met cholera wordt behandeld in het al-Kasrah ziekenhuis in de Oost-Syrische provincie Deir Ezzor. Beeld AFP

Vooral de cholera-uitbraak, begin deze maand, baart de hulporganisatie zorgen. In zes van de veertien Syrische provincies is de ziekte uitgebroken, als gevolg van het drinken van vervuild water. 23 mensen zijn inmiddels overleden, op een totaal van 250 zieken. Cholera is sinds 2009 niet meer in Syrië voorgekomen. Door de burgeroorlog die de voorbije elf jaar woedde, is de helft van de waterpompen in het hele land kapot en drinken veel mensen vervuild rivierwater.

‘Ons team zorgt ervoor dat de watervoorziening wordt hersteld en installeert pompen, zodat mensen schoon drinkwater krijgen’, aldus woordvoerder Iris van Deinse. ‘Naast deze noodhulp proberen we Syriërs ook te helpen voor de langere termijn. Zo leiden we mensen op om een onderneming te starten en delen we zwangere schapen uit, zodat families hun veestapel kunnen uitbreiden en daarvan kunnen leven.’

Het ingezamelde geld zal volgens Van Deinse worden uitgegeven via de internationale parapluorganisatie IFRC, waar behalve het Rode Kruis ook de Syrische Halve Maan onder valt. Het ingewikkelde aan die aanpak is dat hulpprojecten streng worden gemonitord door het zittende bewind van dictator Bashar al-Assad. Het regime moet groen licht geven voor iedere waterpomp. De veiligheidsdiensten willen geregeld inzage in lijsten van begunstigden. Aanvragen voor veldbezoeken worden soms zonder reden afgewezen. Machthebbers en wijken die loyaal zijn aan Assad worden bij de verdeling van hulpgeld structureel voorgetrokken. De voorzitter van de Syrische Halve Maan wordt direct door de regering benoemd.

Lage waterstand Eufraat

‘Het is ruilhandel’, zo verklaarde een anonieme hulpverlener in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat drie jaar geleden verscheen. ‘Als hulpverlener zeg je: ik wil scholen wederopbouwen in dit gebied, waarna de regering antwoordt: waarom doe je dat niet in dat gebied? Het gaat heen en weer, net zolang tot ik akkoord ga met hun gebied om mijn projectvoorstel goedgekeurd te krijgen.’

In een reactie stelt Van Deinse dat IFRC en het Rode Kruis uitsluitend op basis van ‘eigen criteria’ bepalen naar wie de hulp gaat. Wel is er voortdurend overleg met ‘alle partijen in het land’ om te voorkomen dat hulpverleners bij het doen van hun werk in de vuurlinie terechtkomen.

Zo’n tweederde van het land staat onder controle van het Assad-regime. De staatskas is nagenoeg leeg, en liefst 13,5 miljoen burgers zijn verdreven of op de vlucht geslagen. Hoewel er sinds maart 2020 geen grootschalige offensieven meer zijn geweest, gaat het geweld op kleine schaal door. Het gebied onder Koerdische controle in het noordoosten wordt al maanden met raketten en drones door Turkije bestookt.

De recente cholera-uitbraak heeft te maken met de lage waterstand van de Eufraat-rivier, als gevolg van klimaatverandering. Het water is vervuild met olie en rioolwater. Rebellengroepen die door Turkije worden gesteund, hebben aarden dammen gebouwd, met als gevolg dat veel boeren van water verstoken blijven.

‘Het is heel verdrietig dat de bevolking al jaren de klos is’, zegt tv-presentatrice Floortje Dessing die vorige week in Syrië was met het Rode Kruis. ‘Eerst het verschrikkelijke conflict doorstaan. Dan een economische crisis, extreme droogte en corona. Dan denk ik: hoeveel pech kun je hebben in je leven? Elke hulp die wij hun kunnen geven, is meegenomen.’