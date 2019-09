Rode Kruis: meer dan honderd doden bij luchtaanval in Jemen

Hulpverleners van de Rode Halve Maan bij de restanten van het gebombardeerde complex. Beeld REUTERS

Franz Rauchenstein, het afdelingshoofd van het Rode Kruis in Jemen, zei na een bezoek aan het getroffen gebied dat het dodental nog verder zal kunnen oplopen. In de gevangenis zaten zo'n 170 gevangenen. Veertig van hen werden aan hun verwondingen behandeld, de rest is vermoedelijk om het leven gekomen. ‘Het was een enorme schok om deze verwoesting te zien, en de vele lichamen tussen het puin te zien liggen’, aldus Rauchenstein.

De door Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie bevestigde de aanval, maar meldde dat het ging om een bombardement op een militaire opslagplaats voor drones en raketten. ‘We hebben alle mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen om burgers te beschermen’, zei de coalitie in een verklaring. Volgens een woordvoerder van de Houthi’s was het bij de Saoedische coalitie echter bekend dat in het gebouw gevangenen werden vastgehouden.

In het straatarme Jemen woedt al jaren een burgeroorlog, waar sinds 2015 ook landen uit de regio bij betrokken zijn. De aanslag zou de zwaarste aanval zijn van de coalitie dit afgelopen jaar. De coalitie heeft internationaal veel kritiek gekregen op de vele luchtaanvallen op scholen, ziekenhuizen en trouwpartijen, waarbij al duizenden Jemenitische burgers zijn omgekomen.