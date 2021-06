Rode Kruis geeft middelbare scholen training om mensenhandel onder leerlingen tegen te gaan

Beeld ANP

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld maakte eerder deze week bekend dat seksuele en criminele uitbuiting van jongeren in heel Nederland voorkomt. In de regio’s Friesland, Groningen, Haaglanden, Limburg en Rotterdam-Rijnmond, waar de cursus wordt aangeboden, zijn hierover toenemende zorgen bij regionale mensenhandelexperts die zich bezighouden met hulpverlening en veiligheid.

Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis: ‘Nu de middelbare scholen weer volledig open zijn, is het belangrijk dat er naast aandacht voor dit probleem, ook goede training is voor docenten. Wanneer zij signalen van uitbuiting kunnen herkennen en bespreken in de klas, kunnen ze leerlingen helpen om zich beter te beschermen.’

Jonge slachtoffers

Onder hen is Sarah Kreuze, zorgcoördinator mensenhandel bij SHOP, het kennis- en expertisecentrum over sekswerk en mensenhandel in Haaglanden. ‘Training aan docenten is erg belangrijk. We zien veel jonge slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting die veel te laat geholpen zijn. Als docenten signalen herkennen en scholen de weg naar ons en andere hulp weten te vinden, kunnen we veel eerder ingrijpen en slachtoffers beschermen’, zegt Kreuze.

Maurice Strijbos, die een vergelijkbare functie heeft in Noord- en Midden-Limburg, sluit zich daarbij aan. ‘Mensenhandel is een vorm van verborgen criminaliteit, waarnaar we actief moeten zoeken. Daar hebben we alle instanties bij nodig en zeker ook middelbare scholen. En wanneer je ernaar zoekt, dan zie je dat het veel dichter bij huis is dan je denkt.’