‘Roddelmachine’ BBC World News op zwart in China om schending regelgeving

BBC World News was al beperkt te zien in China. De zender was enkel beschikbaar in hotels, appartementen voor buitenlanders en bij internationale bedrijven. Tijdens nieuwsuitzendingen over gevoelige onderwerpen, zoals de protesten in Hongkong, ging het kanaal vaak op zwart. Sinds vrijdagochtend is de zender helemaal uit de lucht. De BBC-website was in China al langer gecensureerd, wat geldt voor de meeste grote nieuwssites uit westerse landen.

Volgens de Chinese Nationale Radio- een Televisieadministratie zou de berichtgeving van BBC World News de nationale belangen van China schaden en de nationale eenheid ondermijnen. Beijing bekritiseerde eerder al BBC-reportages over dwangarbeid en seksueel misbruik in Xinjiang, de provincie waar veel leden van de Oeigoerse minderheid in kampen zijn opgesloten. Ook berichten over excessen in de Chinese aanpak van covid-19 waren niet naar zin van Beijing. Woordvoerders van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemden de BBC vorige week een ‘roddelmachine’ die ‘fake news’ verspreidt en eisten excuses van de zender.

Diplomatieke missies

Vermoedelijk is het verbod een vergeldingsmaatregel voor de beslissing van de Britse mediawaakhond Ofcom om de licentie van de Chinese (Engelstalige) staatszender CGTN in te trekken. Die staat onder redactionele controle van de Chinese Communistische Partij, wat tegen de Britse regelgeving ingaat. In 2020 zette Beijing dertien Amerikaanse journalisten uit, nadat het Witte Huis had besloten Chinese staatsmedia als diplomatieke missies te beschouwen.

Het steekspel rond Chinese en westerse media illustreert de onevenwichtige aanpak van internationaal opererende media. Chinese staatsmedia maken gretig gebruik van de persvrijheid in westerse landen om Chinese overheidspropaganda te verspreiden, onder het mom van onafhankelijke journalistiek. Anderzijds worden westerse media, die redactioneel onafhankelijk zijn van hun overheden, in China gecensureerd als zij te kritisch berichten.

‘Zonder vrees of voorkeur’

De BBC liet weten teleurgesteld te zijn door de beslissing van Beijing en verwierp de Chinese beschuldigingen. ‘De BBC is wereldwijd de meest vertrouwde internationale nieuwszender’, aldus een woordvoerder. ‘De zender brengt verhalen uit de hele wereld op een eerlijke en onpartijdige manier, zonder vrees of voorkeur.’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab noemde het verbod ‘een onaanvaardbare schending van de persvrijheid’. ‘China heeft een van de meest ernstige beperkingen op media- en internetvrijheid in de wereld en deze laatste stap zal China’s reputatie enkel beschadigen in ogen van de rest van de wereld.’ Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de Chinese actie.

Zware misdaad

De blokkering van BBC World News ging gepaard met verregaande bedreigingen, geuit via de Global Times, een nationalistische krant uitgegeven door de Chinese partijspreekbuis People’s Daily. Een hoogleraar Internationale Relaties van de Fudan Universiteit zei in de krant dat de berichtgeving van BBC ‘aanzet tot separatisme in China en de nationale veiligheid bedreigt’. Dit is in China een bijzonder zware misdaad, waarop strenge straffen staan.

Een tweede professor Internationale Relaties van de China Foreign Affairs University zei dat China waarschijnlijk de BBC-correspondenten in China zal uitzetten, ‘als de BBC zijn fouten niet rechtzet en niet stopt met het verdraaien van kwesties als Hongkong, Taiwan en Xinjiang’. ‘Als journalisten niet het echte China tonen, is het de juiste keuze om hen eruit te schoppen.’ De Global Times vertolkt volgens hoofdredacteur Hu Xijin ‘wat partijfunctionarissen denken, maar niet kunnen zeggen’.