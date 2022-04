Rockzanger Arno Hintjens bracht chansons alsof de wereld geen Gainsbourg en Brel had gekend

Arno Hintjens tijdens een van zijn laatste concerten, eind februari in zijn geboorteplaats Oostende. Beeld BELGA

De Amsterdamse Melkweg, februari 2018. Op het podium stond een zanger die wel wat grijzer was dan 35 jaar eerder, maar niets van zijn charisma had verloren. En dan die stem. Blues, soul, gospel en chanson verenigd in een schurende stem.

Ja, de zaterdag op 72-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker overleden Arno Hintjens was misschien wel de beste rockzanger die België ooit heeft gekend. De concerten die hij in de eerste helft van de jaren tachtig met zijn band TC Matic gaf behoren tot de meest opwindende rockshows die op de Nederlandse podia te zien waren. De vier albums die de band tussen 1981 en 1985 uitbracht, klinken nog altijd als onvergelijkbaar met de muziek van andere rockgroepen uit die tijd.

Samen met gitarist Jean-Marie Aerts zette Hintjens een hoekige gitaarsound neer die opzwepender en vooral fysieker was dan wat we hier op de podia gewend waren. Herman Brood was leuk, maar dit was pas echt orgastische rock-’n’-roll.

Rocker wordt chansonier

In de 36 jaar muziek die Arno, de naam waarmee hij sinds 1986 optrad, als solo-artiest op meer dan twintig albums zou uitbrengen, was rock-’n’-roll lang niet meer het enige muziekidioom waar Hintjens zich aan laafde. Hij kon prachtig blues zingen (en spelen op de mondharmonica, het enige instrument dat hij beheerste) en trok het chanson-metiėr naar zich toe alsof de wereld geen Serge Gainsbourg of Jacques Brel gekend had.

Die liefde voor in Europa gewortelde muziek zou hij pas betrekkelijk laat gaan belijden. Het paste bij hem, de laatbloeier die in 1945 werd geboren in Oostende. Toen hij met TC Matic de Nederlandse podia onveilig maakte, was hij een jaar of tien ouder dan veel van zijn collega's. Ook dat maakte optredens van TC Matic bijzonder. Je keek in 1981 naar een nieuwe band, gedreven door een toch al wat oudere man van in de dertig.

Hintjens had er toen een decennium van zoeken naar vorm en stijl opzitten. Samen met Paul Couter speelde hij aanvankelijk een niet al te spannend soort bluesrock, eerst in Freckleface en later als Tjens Couter. Hintjens was toen nog een verlegen, wat stotterende jongen die mondharmonika speelde. Maar rock-’n’-roll was zijn grote passie sinds hij op 8-jarige leeftijd Elvis Presley hoorde met One Night. ‘Ik ben met mijn gat in de boter gevallen’, zei hij in interviews.

Hintjens maakte de opkomst van het genre mee en wilde niets liever dan zelf zijn bijdrage leveren. Dat het naspelen van Amerikaanse grote voorbeelden niet de juiste manier was, ontdekte hij eind jaren zeventig na een bezoek aan Amerika. Hij wilde geen witte kopie van James Brown worden en goede bluesbands hadden ze daar al genoeg.

Oh la la en Putain Putain onverbiddelijke cult-klassiekers

Met TC Matic maakte hij vervolgens even originele als dampende dampende rock, dat in Oh La La La en Putain Putain twee onverbiddelijke cult-klassiekers opleverde. Gek genoeg bleef het echt grote succes uit. De plaatverkoop bleef achter bij de reputatie van live-act en en TC Matic ging na het vierde album Yé Yé (1985) uit elkaar. Op deze plaat stond wel het prachtige Elle Adore le Noir Pour Sortir Le Soir, waarop Hintjens een eerste aanzet gaf tot zijn met Europa-blues en moderne chansons gevulde solo-oeuvre.

Albums als Charlatan (1988) en Idiots Savants werden succesvol en zijn covers van Jacques Brels Le Bon Dieu en Adamo’s Les Filles du Bord de Mer groeiden uit tot live-favorieten. Hintjens wisselde vaak van band, maar zou tot aan zijn dood blijven optreden. Hij kon niet leven zonder de adrenaline die het geven van concerten hem gaf. Het was zijn maîtresse, zei de man wiens charisma een enorme aantrekkingskracht op vrouwen had. Hij liet zich dat graag welgevallen. ‘Maar muziek is mijn minnares, die me nooit bedriegt’, zei hij eens.

Langzaam creëerde hij een soort Arno-universum om zich heen. Een charmante charlatan en charmeur, zonder de verlangens naar luxe die zouden passen bij een popster van zijn allure. Een pintje met zijn vrienden in zijn favoriete Brussel of Oostende (waar hij even bevriend raakte met Marvin Gaye, toen die daar begin jaren tachtig verbleef) dat was voor hem genoeg. Als hij maar kon zingen.

Onheilsbericht over alvleeskanker weerhield Hintjens niet van optreden

Eind 2019 kwam het onheilsbericht dat het wel eens snel afgelopen kon zijn. Alvleesklierkanker. Hintjens liet zich er niet van weerhouden door te werken. Hij wist zijn vriend en regisseur Dominique Deruddere te overreden een documentaire over hem te maken (het driedelige Charlatan, 2021). Er kwamen nieuwe liedjes, die postuum tot een album zullen worden verwerkt. Vorig jaar nam hij met pianist Sofiane Pamart het fraaie album Vivre (Parce que – LA Collection) op, met daarop een keuze uit zijn eigen repertoire.

Als je het nu opzet, klinkt het als Arno’s kroniek van de aangekondigde dood. Het is muziek met eenzelfde zeggingskracht als het late werk van Johnny Cash, alleen zong die liedjes van anderen, terwijl Arno juist zijn eigen werk op Vivre een nieuwe dimensie geeft.

Even hartverscheurend zijn de beelden van het concert dat Arno op 13 februari gaf in het Brusselse Ancienne Belgique. Te gast was de Belgische popster Stromae. De wederzijdse bewondering was immens, en dat zie je terug in de ontroerende versie van Putain Putain die ze samen zingen.

Arno Hintjens heeft de Europese popmuziek veertig jaar geleden verrijkt zoals Stromae dit nu doet. Maar die is niet de enige muzikant die zich schatplichtig aan Arno mag noemen. De hele Belgische golf aan nieuwe bands zoals die in de jaren negentig, onder aanvoering van dEUS, Nederland overspoelde, was er zonder hem niet gekomen. Het eigenwijze in hun muziek, die curieuze mengvorm van Angelsaksische rock met Franse liedkunst: Arno Hintjens ging hen ermee voor.