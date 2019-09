Robert Mugabe (95), oud-president van Zimbabwe, overleden

Robert Mugabe in 2018 in Harare, Zimbabwe. Beeld REUTERS

Mugabe was na de onafhankelijkheid van Zimbabwe 37 jaar lang aan de macht. Totdat hij in november 2017 door een coup werd afgezet. Hij kondigde toen op 93-jarige leeftijd afstand te doen van de macht, in een brief die door de parlementsvoorzitter werd voorgelezen.

Veel, heel veel negatiefs kon over hem worden gezegd. Maar één kwalificatie, die van ‘gek’, gold lange tijd niet. Lees hier het uitgebreide postuum van Robert Mugabe, geschreven door onze voormalig Afrika-correspondent Kees Broere.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) President of Zimbabwe

De huidige president noemt Mugabe op Twitter ‘een icoon van bevrijding, een pan-Afrikanist die zijn leven weidde aan de emancipatie en de kracht van zijn volk. Zij bijdrage aan de geschiedenis van ons land en continent zal nooit worden vergeten.’

Het aftreden van Mugabe was eerder het gevolg van een paleiscoup dan van een volksopstand. Een combinatie van druk door het leger, rebellie in zijn partij de ZANU-PF en een onverwacht massale uiting van onvrede onder het volk duwden Mugabe richting uitgang. Tegenstribbelend gaf hij zichzelf, toen de oudste regeringsleider ter wereld, uiteindelijk het finale zetje.

Mugabe werd op 21 februari 1924 geboren in wat toen nog Zuid-Rhodesië heette. Dat was een Britse kolonie. In 1965 raakte hij betrokken bij het onafhankelijkheidsproces in Zuid-Rhodesië. De voormalige guerrillaleider voerde het verzet aan tegen het blanke minderheidsbewind van Ian Smith en bezegelde in 1980 na onderhandelingen met de Britse regering de onafhankelijkheid van zijn land, dat tot dan Rhodesië werd genoemd.

Mugabe ontpopte zich aanvankelijk als een gematigd leider, maar werd in de loop van de jaren negentig steeds ongeduldiger over het tempo van de landhervormingen. Het grootste deel van de landerijen was nog altijd in handen van blanke boeren. In 2000 bepaalde hij dat blanke boeren voortaan zonder compensatie konden worden onteigend. Dat leidde een wilde overname in van vele boerenbedrijven door ‘veteranen’ van de onafhankelijkheidsstrijd. De landbouw stortte in en daarmee de economie van het land.

Amnesty International herinnerde bij zijn aftreden in een verklaring aan de tienduizenden die onder Mugabe werden gemarteld of vermoord, of zijn verdwenen. Zimbabwe zuchtte onder een ‘cultuur van straffeloosheid’ waarin ‘groteske misdrijven welig konden tieren’.