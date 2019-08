Robert Jan-Mastenbroek: ‘Het komt deels door mijn eigen nalatigheid dat Dream or Donate is gehackt’

Crowdfundingsplatform Dream or Donate verdween woensdag plotseling offline en sindsdien vrezen gedupeerden voor hun geld. Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek wil en kan ze terugbetalen, vertelt hij boven de natuurvoedingswinkel waar hij zich tijdelijk heeft teruggetrokken.

Robert-Jan Mastenbroek (29) begint in 2013 als een van de eerste Nederlanders een online donatieplatform. Hij is dan een jonge ondernemer die overal kansen ziet. Hij beweert tonnen verdiend te hebben met de handel in cryptomunten, nadat hij een punt had gezet achter zijn carrière als zanger van rockbands als Jimmy Love and the Sexmachine.

Met zijn crowdfundingssite Dream or Donate is hij redelijk succesvol. Mensen met beperkte financiële middelen kunnen via de website geld inzamelen voor bijvoorbeeld een medische ingreep, een vakantie of speelgoed. Er komt in vijf jaar tijd meer dan 5 miljoen euro binnen.

Afgelopen dinsdag is zijn website ineens onvindbaar en blijkt het bijbehorende bedrijf uitgeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Nu vrezen honderden inzamelaars dat ook de donaties zijn verdwenen.

De gedupeerden hebben een bericht gehad van Mastenbroek, waarin hij schrijft dat hij maandenlang is gehackt en afgeperst. Hij belooft alles terug te betalen. Ondertussen wordt hij van oplichterij beschuldigd. Bewijs voor de hack zegt hij niet te hebben en experts geloven weinig van zijn verhaal. Gedupeerden hebben een advocatenkantoor gevraagd te onderzoeken of ze Mastenbroek juridisch kunnen aanpakken. Om zijn woning zouden zich donderdagmiddag boze mensen hebben verzameld.

‘Nalatig’

Op de bovenverdieping van een winkelpand in Kampen kijkt Mastenbroek uit het raam en erkent hij dat hij ‘nalatig’ is geweest. Voordat hij vragen beantwoordt, wil hij een kruidenthee met aardbeiboomhoning drinken en naar reggae luisteren.

De jonge ondernemer heeft een nogal radicale transformatie ondergaan. Van de snelle internetondernemer in pak die seminars gaf met namen als ‘Verdienen met je passie’, is weinig meer over. Hij is nu een rastafari met een flinke bos dreadlocks en een baardje in een nauwelijks dichtgeknoopt overhemd. Broer Oergoed, noemt hij zichzelf.

‘Ja, het komt deels door mijn eigen nalatigheid dat ik ben gehackt.’ Twee jaar geleden had hij nog een vermogen van 4 miljoen euro, beweert hij. ‘Ik was een rechtse ondernemer, had vroeg geïnvesteerd in cryptocurrencies, handelde in aandelen, vastgoed, eigenlijk alles waarvan de waarde kon stijgen.’ Dream or Donate is volgens hem altijd een passieproject geweest: iets waarmee hij ‘de mensen kon helpen’ en waaraan hij weinig inkomsten overhield.

Zijn leven verandert drastisch als hij zijn zielsverwant ‘Rasta Rasta’ ontmoet – officiële naam Sietse Pater – boven wiens natuurvoedingswinkel Mastenbroek zich nu heeft teruggetrokken. Ze hebben snel het gevoel dat ze broers zijn. De jonge ondernemer neemt een voorbeeld aan de oudere Rasta: met dreadlocks en ‘een ommezwaai naar links’.

Met zijn (nu ex-)vriendin koopt Mastenbroek in 2017 een landgoed van negen ton, deels met inkomsten uit de piektijd van de Bitcoin. Samen met Rasta is hij van plan daar een biologisch-dynamische commune te beginnen: Oergoed. De villa moet een crisispand worden voor hulpbehoevende mensen.

Hackers

Dan gaat het dit voorjaar mis met Dream or Donate. Mastenbroek beweert dat hij uit het niets (versleutelde) berichten krijgt van hackers, die hem de toegang tot zijn website ontzeggen en hem zijn Bitcoins afpersen.

Aangifte doet hij niet, zegt hij, ‘omdat de politie toch niets kan doen’. Maandenlang betaalt hij de afpersers totdat al zijn Bitcoins op zijn, zegt hij. Hij licht zijn inzamelaars niet in en beschikt over geen enkel bewijs van de hack en afpersing. Hij kan zijn verhaal, kortom, niet onderbouwen.

Nu het grootste deel van zijn vermogen op is, zegt hij, heeft hij de stekker uit zijn crowdfundplatform getrokken. Hij heeft het gevoel dat hij het ‘niet meer kan redden’. Zijn landgoed staat al een paar weken te koop, hij zegt de gedupeerden met de opbrengst terug te willen en kunnen betalen.

Of dat lukt, is de vraag. Volgens de boeken rust op het landhuis een hypotheek van 9 ton van de Rabobank, waarvan Mastenbroek zelf zegt dat hij er 6 ton van heeft afgelost. Hoeveel vermogen er in zijn bedrijven zit, is onduidelijk; er zijn geen jaarrekeningen beschikbaar.

Groenten en fruit

Mastenbroek raakt eerder in opspraak na een publicatie in zakenblad Quote in 2016 en een uitzending van consumentenprogramma Radar in 2018 over de hoge transactiekosten op zijn platform, en de provisie die hij bij elke transactie in zijn eigen zak steekt. Hij belooft dat te veranderen, maar doet dat niet.

De gedupeerden hebben in totaal zo’n 50 duizend euro te goed, schat Mastenbroek. Het gedoneerde geld dat nog niet is uitbetaald, staat volgens hem op een rekening van Dream or Donate. Om het geld te kunnen opeisen, moeten alle donateurs een bewijs van betaling naar Mastenbroek sturen. Stel dat een MS-patiënt 2.000 euro heeft opgehaald van honderd verschillende donateurs, dan zullen al die donateurs contact met Mastenbroek moeten leggen. Dat kan via een chatkanaal, waarnaar de site dreamordonate.nl nu doorverbindt.

Mastenbroek heeft er vertrouwen in dat iedereen dit gaat doen. Zelf kan hij de gegevens niet meer achterhalen. ‘Die zijn verdwenen nadat ik de servers van mijn site heb uitgeschakeld. Dat vind ik ook heel jammer.’

Nu Dream or Donate niet meer bestaat, zegt Mastenbroek verder te gaan met het telen van biologisch-dynamische groenten en fruit, en zijn missie om ‘het beste eten voor een betaalbare prijs naar de mensen toe te brengen’.

