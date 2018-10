Rob Jetten volgt Pechtold op als fractievoorzitter van D66

Scheidend fractievoorzitter Alexander Pechtold draagt de hamer over aan Rob Jetten tijdens de vergadering van D66. Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

De 31-jarige Jetten zal de Tweede Kamerfractie van D66 leiden tot in ieder geval de volgende Tweede Kamerverkiezingen, waarvoor de partij een interne lijsttrekkersverkiezing zal organiseren. De volgende Kamerverkiezingen staan gepland voor maart 2021. Paul van Meenen en Salima Belhaj waren eveneens in de race, maar legden het af tegen Jetten.

‘Ik ben ongelofelijk blij en trots dat jij me zal opvolgen’, sprak de afgelopen weekend als partijleider afgetreden Alexander Pechtold bij de presentatie van zijn opvolger. ‘Je bent niet alleen een talent, maar een leider. En die hebben we nodig.’ Daarop droeg Pechtold de voorzittershamer over.

Volgens Jetten heeft de fractie unaniem voor hem gekozen. 'Ik ben heel blij met dat vertrouwen.' Na de aankondiging hamerde hij op samenwerking, in zijn eigen fractie, maar ook met de andere coalitiepartijen. 'D66 heeft ervoor gekozen in een versplinterd politiek landschap verantwoording te dragen.'

Jetten zit sinds maart 2017 in de Kamer, waarin hij voor D66 het woord voert over onder meer energie, klimaat en economische zaken. Eerder was hij voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66. Tussen 2010 en 2017 was Jetten gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Nijmegen. Buiten de politiek werkte hij als adviseur en regiomanager bij ProRail.

