Rob Jetten en Jesse Klaver willen Klimaatwet aanscherpen

Rob Jetten en Jesse Klaver tijdens het debat over het klimaatakkoord in 2019. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De fractievoorzitters van D66, Rob Jetten, en GroenLinks, Jesse Klaver, zullen dit vandaag gezamenlijk voorstellen tijdens de Algemene Beschouwingen, het debat over de begroting voor 2021. D66 zoekt, liever dan bij de coalitiepartners CDA en VVD, zijn heil bij GroenLinks in de oppositie.

De Klimaatwet schrijft voor dat Nederland de doelstellingen wil halen van het VN-klimaatakkoord uit 2015, dat in Parijs werd gesloten. In de Klimaatwet staat dat Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen daarom in 2050 met 95 procent wil beperken ten opzichte van 1990. In 2030 moet dat al met 49 procent zijn gebeurd.

De Europese Commissie werkt echter aan scherpere doelstellingen voor de EU-landen. Die wil commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in haar 'Staat van de Unie’ presenteren. Zij zal een reductie in 2030 voorstellen van 55 procent ten opzichte van 1990. Dit voorstel van de Europese Commissie moet worden goedgekeurd door de lidstaten. Nederland zou akkoord zijn met de verhoging.

Internationale treinen

Jetten en Klaver vinden dat door de voorgestelde scherpere normen die de Europese Commissie beoogt, nu ook de doelstellingen in de Klimaatwet moeten worden aangescherpt van 49 naar 55 procent. ‘De urgentie rondom de klimaatcrisis wordt alleen maar groter. We moeten meer doen dan we eerder van plan waren. Aanscherping van de klimaatwet betekent dat er de komende jaren fors meer klimaatbeleid zal moeten komen. Denk aan internationale treinen goedkoper maken dan vliegtuigen, snellere inkrimping van de bio-industrie en krachtige CO 2 -belasting voor de industrie’, zegt Klaver.

Jetten vindt dat Nederland ‘moet inspelen’ op de nieuwe Europese ambities. Dat de huidige doelen nog lang niet gehaald worden vindt hij geen probleem. ‘We moeten nog een stevig been bijtrekken in het milieubeleid. Dat doen we ook weer in de begroting met een CO 2 -heffing en een vliegtaks. Maar aanscherping schept ook duidelijkheid voor het bedrijfsleven en burgers die dan weten waar ze rekening mee moeten houden. Bovendien kunnen we dan ook aanspraak maken op de Europese fondsen die vrijkomen in het kader van de Europese Green Deal.’

Vrijblijvendheid

De Klimaatwet schrijft alleen doelstellingen voor. Hoe die gehaald moeten worden, is aan het kabinet. De wet was in 2015 een idee van toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom en Jesse Klaver. Zij wilden met het vastleggen van doelstellingen een einde maken aan de vrijblijvendheid van het milieubeleid. Hun initiatiefwetsvoorstel werd gesteund door een brede coalitie met SP, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en 50 Plus. In 2019 werd het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Alleen PVV, SGP, FvD en de Partij voor de Dieren waren tegen.

De Europese Commissie wil de eisen voor nieuwe auto’s volgend jaar al aanscherpen. Auto’s die op gas, diesel of benzine rijden moeten nog zuiniger worden. De grootverbruikers van energie in de industrie zoals de metaal en chemie moeten nog meer energie gaan besparen dan voorgenomen.

De Europese Unie wil de komende tien jaar minder afhankelijk worden van de import van energie. Nu importeert de Unie nog de helft van de energie. De commissie ziet zonne- en windenergie als alternatief. Kolencentrales moeten sluiten.

Dat laatste raakt Nederland direct. In ons land zijn nog vier kolencentrales in bedrijf. De Amercentrale in Geertruidenberg stapt volgens de plannen in 2024 over op ‘biomassa’. De andere drie, twee bij Rotterdam en een in de Eemshaven, gaan volgens de huidige plannen in 2030 dicht. Vorig jaar sloot de Hemwegcentrale bij Amsterdam al.