Roan W. staat bekend als de drillrapper die er op los steekt. Welk bewijs heeft Justitie nu?

Rechtbanktekening van Roan W. (r) en Darrel L. die verdacht worden van de dodelijke steekpartij bij de Pier in Scheveningen op 10 augustus waarbij Cennethson Janga om het leven kwam. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

W., een bijna 2 meter lange Zaandammer, heeft zijn handen in zijn schoot, een brilletje op zijn neus, en zijn lange dreads in een staart. Als hij dinsdagochtend in een regiezitting in Den Haag aan het woord komt, vertelt hij op zelfverzekerde toon dat hij nog niks voorbij heeft zien komen dat zijn aandeel in een dodelijke steekpartij onomstotelijk vaststelt. ‘We zijn nu drie maanden verder, maar er is nog steeds geen bewijs.’

Op een snikhete 10 augustus werd op de Pier in Scheveningen de 19-jarige Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga doodgestoken. Aanleiding vormde een uit de hand gelopen ruzie tussen drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam. W. en een andere verdachte, de 20-jarige drillrapper Darrel L., werden hiervoor gearresteerd. Een derde verdachte is nog altijd voortvluchtig.

W. staat symbool voor een muziekgenre dat het afgelopen jaar de aandacht trok vanwege de verheerlijking van messenbezit en -geweld. Politie, jongerenwerkers en ook ouders houden de muziek verantwoordelijk voor een wijdverbreide en gewelddadige messencultuur onder jongeren.

W., beter bekend als rapper RR (Roekeloze Roan), staat in de drillscene bekend als een artiest die het niet alleen bij rapteksten laat, maar om het minste of geringste er op los steekt. Toen hij als verdachte van de steekpartij in Scheveningen werd gearresteerd, was hij net drie maanden voorwaardelijk vrij voor een eerder steekincident. Van medeverdachte L. zijn geen geweldsdelicten bekend. ‘Op het strafblad van W. staan eigenlijk alleen maar geweldsdelicten’, vertelt de officier van justitie, die ook nog vermeldt dat W. een ‘stoornis op het autismespectrum’ heeft.

Steekwond door het hart

In de rechtbank in Den Haag draait het dinsdag om de vraag wie van de twee verdachten de fatale steekwond toebracht. Janga werd twee keer gestoken: een korte steekwond in zijn buik, en een lange steekwond dwars door zijn hart. Aan de laatste verwonding overleed hij.

Camerabeelden zouden hebben vastgelegd hoe de confrontatie tussen de Amsterdamse en Rotterdamse drillrappers uitliep op groot tumult. Vervolgens zou te zien zijn hoe Janga zich een weg probeert te wurmen tussen W. en L. Op dat moment zouden W. en L. allebei steekbewegingen hebben gemaakt, aldus justitie. Later werden in een vuilniscontainer drie messen met daarop dna en bloedsporen gevonden. Een daarvan, een klapmes, zou te linken zijn aan W. De twee andere messen worden aan L. toegeschreven.

Maar wie van de twee verdachten Janga nou in het hart stak? Volgens de advocaten Johan Mühren en Gerald Roethof geven de beelden daar geen uitsluitsel over. Er valt niet eens uit op te maken dat er überhaupt gestoken werd, voeren zij aan. Wel staat vast dat Janga kort na de confrontatie met W. en L. onderaan de trap op de Pier in elkaar zakt en aan zijn verwondingen overlijdt.

Om W.’s onschuld te benadrukken, wordt er uit afgeluisterde telefoongesprekken geciteerd. In een daarvan zou W. de buitenwereld hebben laten weten dat hij de drillrap-vete juist probeerde te ‘deëscaleren.’

Daar tegenover brengt de officier van justitie een ander afgeluisterd gesprek naar voren waarin W. zegt dat hij hoopt dat zijn dna niet op de messen wordt gevonden want ‘die dna-shit is freaky.’ En er is een getuige die verklaart dat hij zag hoe W. vooraf aan de steekpartij een handschoen aantrok, mogelijk – aldus justitie – om herleidbare sporen te vermijden.

De volgende zitting staat gepland voor 8 februari. De rechter heeft justitie verzocht om uit te zoeken welke van de drie messen de lange, fatale steekwond toegebracht kan hebben. Misschien dat daarmee iets duidelijker wordt welke van de twee verdachten als hoofddader kan gelden.