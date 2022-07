RIVM: zeker 320.000 gezonde jaren verloren in Nederland door uitstel operaties

De intensive care in het Haga Ziekenhuis in Den Haag, tijdens de coronapandemie in 2021. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

En dat is ‘toch wel heel erg veel’, zegt hoofdonderzoeker Ardine de Wit. ‘Heftig, vind ik dit’, reageert ook gezondheidseconoom Xander Koolman (VU Amsterdam), na inzage in het rapport.

De afgelopen twee jaar werden honderdduizenden niet-spoedeisende operaties opgeschort. Dit gebeurde omdat er wegens corona te weinig personeel, bedden en spullen beschikbaar waren, of doordat patiënten zelf afzegden uit angst voor besmetting. Eind 2021 waren er daardoor in Nederland bij elkaar 305 duizend operaties minder uitgevoerd dan zónder corona het geval zou zijn geweest – ofwel bijna eenzesde van het totaal. Dat berekent het RIVM, in een maandag verschenen rapport .

En dat is nog maar ‘een stukje van de puzzel’, stelt het rapport. Zo zijn er volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit ook nog eens tienduizenden wél urgente operaties geschrapt: die liet het RIVM nu buiten beschouwing. Ook gezondheidsschade die later misschien nog ontstaat, door bijvoorbeeld faillissementen of niet afgeronde opleidingen, rekende men niet mee.

Dat wil overigens niet zeggen dat het middel erger was dan de kwaal en de ziekenhuizen coronapatiënten maar aan hun lot hadden moeten overlaten, benadrukt onderzoeksleider De Wit. ‘We kennen het alternatief niet. Ook dan was er enorme extra gezondheidsschade ontstaan.’

Reguliere zorg in crisissituaties

Toch zetten de cijfers de discussie op scherp welke patiënten in een crisis voorrang verdienen, vindt het RIVM. Zo werden er 63 duizend oogoperaties uitgesteld, en 32 duizend knie- en heupoperaties: ingrepen die relatief veel gezondheidswinst opleveren. Anderzijds vonden er wél zesduizend correcties van hangende oogleden, vierduizend verwijderingen van goedaardige moedervlekken en 30 duizend spataderbehandelingen plaats. Die ingrepen leveren minder ellende op, als men ze uitstelt.

De Wit zegt het voorzichtig. ‘Onze bevindingen onderstrepen het belang om de reguliere zorg in crisissituaties zoveel mogelijk te laten doorgaan. Zoek naar manieren om zoveel mogelijk operaties te laten plaatsvinden, maak regionale afspraken, kijk hoe je operaties over de ziekenhuizen kunt verdelen, kijk naar het buitenland, maak gebruik van privéklinieken. Tegelijk zeggen we: kijk opnieuw naar de gezondheidseffecten van verschillende ingrepen. En prioriteer de operaties met de grootste gezondheidseffecten.’

Voorrang geven aan de hoogste nood

Een doortimmerd onderzoek, vindt gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg, die zelf onderzoek doet naar bijeffecten van de coronacrisis. ‘Mijn eerste reactie is echt: wauw. Er blijkt dat we haast eenzesde van onze zorg hebben uitgesteld, met alle schade van dien. En dat is alleen de niet-acute zorg, dus in werkelijkheid zal het eerder rond een derde zijn', verwacht ze. ‘Dat vind ik nogal wat.’

Dat noopt tot de gewetensvraag, zegt Van den Broek: ‘Vind je nog steeds dat het leidende principe moet zijn dat de patiënt met de hoogste nood voorgaat, nu blijkt dat je zoveel gezondheid hebt verloren? Als je begint over uitgestelde zorg, is het al snel alsof je zegt: stikkende mensen aan de poort willen we niet helpen. Maar dat is niet de kwestie. Waar dit om gaat is: hoe neem je beslissingen over schaarse middelen?’

De cijfers van het RIVM doen vermoeden dat het zou kunnen helpen om, bij gelijke omstandigheden, fittere mensen voorrang te geven. Bij een deelberekening blijkt dat de geleden schade veel kleiner zou zijn – 151 duizend verloren gezonde jaren – als men uitgaat van patiënten die veel gezondheidswinst halen uit operaties. Als men daarentegen alleen mensen behandelde bij wie een operatie vooral wat verlichting brengt in plaats van echt herstel, zou men zelfs een half miljoen gezonde levensjaren hebben laten liggen. ‘Dat is echt heel veel’, constateert De Wit.

Inhaalzorg en oversterfte

Koolman, die zelf onderzoek doet naar hoe artsen prioriteiten stellen, denkt dat om precies die reden de schatting van het RIVM te hoog is. ‘Wat wij uit onze gesprekken opmaken, is dat artsen tijdens de coronacrisis ook al voorrang gaven aan patiënten die het meeste aan een operatie hebben.’ Dat zal het aantal verloren gezonde jaren hebben gedempt, denkt hij.

Intussen verwacht het RIVM niet dat de geleden schade nog kan worden weggewerkt. Zelfs als men de komende jaren 5 procent méér operaties zou draaien, zullen in het jaar 2026 nog steeds zo’n 300 duizend gezonde levensjaren voorgoed verloren zijn gegaan, schatten de rekenmeesters. Maar uit gesprekken die het RIVM voerde met de ziekenhuizen, blijkt dat men nu al niet toekomt aan wat voor inhaalzorg ook, door personeelsgebrek en overspannen en zieke medewerkers.

Of de misgelopen operaties ook levens hebben gekost, blijkt niet uit de RIVM-cijfers. Al zijn er wel anekdotische gevallen, bijvoorbeeld van patiënten die overleden aan een klein aneurysma (zwakke plek in de ader) dat ongevaarlijk leek maar eerder stukging dan verwacht.

Een ander onderzoeksteam, van het CBS en RIVM, maakte onlangs bekend dat er eind vorig jaar zo’n drieduizend Nederlanders meer dan normaal zijn overleden. De reden daarvan is onbekend, maar uitgestelde zorg is een van de mogelijke oorzaken.