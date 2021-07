RIVM: tot 600 ic-patiënten verwacht door ‘zomergolf’ corona

Medewerkers op de speciale corona-ic-afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

De nieuwe golf ziekenhuispatiënten zal vooral bestaan uit veertigers, vijftigers en zestigers die nog niet zijn gevaccineerd, vaccinatie hebben afgeslagen of bij wie de vaccinatie simpelweg niet goed is aangeslagen.

Het RIVM raadt jongeren dan ook aan zo veel mogelijk uit de buurt te blijven van kwetsbare ouderen. De opleving van het virus – het RIVM spreekt van een ‘explosie’ – speelt zich immers vooral af onder twintigers, die het virus veelal in het uitgaansleven hebben opgelopen.

‘We weten nog niet hoe groot de verspreiding naar oudere mensen zal zijn. En daardoor weten we ook niet wat de omvang van de uitbraak gaat worden’, zei RIVM-wetenschapper Aura Timen woensdag in de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Uiteindelijk zal het aantal ic-opnamen ergens tussen de 150 en de 600 in liggen.’ Dat zal opnieuw een flink beslag leggen op de ongeveer 1.450 ic-plekken die Nederland beschikbaar kan maken.

Vernegenvoudiging

Volgens de berekeningen van het RIVM zal de ‘zomergolf’, met aangescherpte maatregelen, in de loop van augustus weer wegebben. In november, als mensen bij elkaar kruipen en luchtwegvirussen weer volop rondgaan, dreigt een nieuwe opleving van het aantal ziekenhuisopnamen.

De afgelopen week verzesvoudigde het aantal besmettingen, van 50 naar haast driehonderd vastgestelde gevallen per honderdduizend Nederlanders. Onder 18- tot 24-jarigen vertienvoudigde het aantal besmettingen zelfs.

Liefst een op de vijftig jongeren in de leeftijdscategorie testte afgelopen week positief. De oorzaak van de uitbraak is volgens Timen zonneklaar: ‘De combinatie van de deltavariant met de nog vatbare groep jonge mensen.’

Het virus nam sprongsgewijs toe, aangedreven door grootschalige ‘superverspreidingen’ in clubs, bars en op verenigingen. Ook in de buitenlucht was het bal: zo kent het RIVM een ziektecluster van ‘honderden’ besmettingen op een tweedaags openluchtfestival en een van 179 infecties op een ander, kleiner buitenfestival. ‘Met dit soort superverspreidingen kunnen de modellen onmogelijk rekening houden’, aldus Timen.

Unicum

Het reproductiegetal van het virus, de maat voor de voortplantingssnelheid van het virus, kwam op 28 juni boven de 2: iedere geïnfecteerde geeft het virus door aan gemiddeld twee anderen. Dat is een unicum: niet eerder sinds de komst van het virus breidde de epidemie zich zo snel uit.

Het RIVM hoopt dat de aangescherpte maatregelen, en met name de ban op grote evenementen, de angel uit de uitbraak halen. ‘We hebben geacteerd op precies de plek waar de meeste besmettingen plaatsvonden.’

Eventueel zal het RIVM aanraden het thuiswerken weer meer na te leven, en aandringen om de openingstijden van de horeca beperken tot 22.00 uur.

Gefraudeerd

Kritisch was Timen over het systeem van toegangscodes Testen voor toegang. Ook het RIVM kreeg signalen dat er met het systeem wordt gefraudeerd: zo kent het instituut verhalen van jongeren met corona die zich net zo lang lieten testen tot ze een vals-negatieve uitslag hadden.

Maar de grootste fouten zitten in het systeem zelf, erkent Timen. Zo koos het kabinet ervoor de QR-codes twee dagen te laten gelden in plaats van het etmaal waarop het OMT aandrong en zien de gebruikte sneltests soms besmettingen over het hoofd.

In de GGD-tellingen heeft het uitgaan in elk geval de werkplek en de thuissituatie als besmettingsplek ruimschoots verdrongen. De afgelopen week werd van de besmettingen waarvan men de herkomst kon achterhalen 40 procent veroorzaakt in de horeca, 17 procent op feestjes, 15 procent bij bezoek en ruim 4 procent op studentenverenigingen.