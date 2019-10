RIVM reageert op kritiek: stikstofmetingen deugen wel

Biologische boerderij Veld & Beek in Arnhem, september 2014. Een stagiair haalt ’s morgens tegen 7 uur de koeien naar binnen zodat ze gemolken kunnen worden. Beeld Negin Zendegani

De cijfers van het RIVM zijn van belang omdat het kabinet op basis daarvan de veestapel rond natuurgebieden wil inkrimpen en de maximumsnelheid op een aantal autowegen wil verlagen. ‘Ik vraag mij af of het RIVM-model, dat nu wordt gebruikt om uit te rekenen waar de stikstof vandaan komt, wel juist is’, zei Geurts tegen het Algemeen Dagblad. ‘Als partijen het RIVM vragen om te laten zien hoe dat model is opgebouwd en nul op het rekest krijgen, vind ik dat vreemd.’

Een woordvoerder van het RIVM spreekt tegen dat er iets mankeert aan het rekenmodel voor de uitstoot van stikstof. De methode is volgens hem ‘robuust en wetenschappelijk verantwoord’. Dat vinden ook internationale onderzoekers. Hij ontkent dat het instituut niet transparant is. Het RIVM staat open voor inzage in de data en uitleg over de gehanteerde methode. Niet alle ruwe data staan online, maar ze kunnen desgevraagd worden ingezien, aldus de woordvoerder. ‘Het is onjuist dat er niet onder de motorkap mag worden gekeken.’

Forum voor Democratie stuurde deze week een enkele maanden oud filmpje rond van het Mesdag Zuivelfonds, een belangenorganisatie van melkveehouders, waarin zware kritiek wordt geleverd op de meetmethoden van het RIVM. ‘De overheid baseert zich op onbetrouwbare metingen waardoor er doelbewust een probleem wordt gecreëerd’, twittert de partij. Volgens Forum heeft Nederland geen stikstofprobleem.

In het filmpje is onder meer te zien dat stikstofmetingen worden verricht boven een rioolput en dicht in de buurt van pluimvee- en varkensstallen. Volgens het RIVM worden de gegevens die deze meetpunten opleveren niet meer gebruikt voor de modellen die de neerslag van stikstof weergeven.

Stikstofexpert Jan Willem Erisman, directeur van landbouwadviesbureau Louis Bolk Instituut, onderstreept dat er niets geheim is aan de modellen van het RIVM, al erkent hij dat het instituut ‘wat transparanter’ kan zijn als het gaat om stikstofmetingen en -berekeningen. ‘Je kunt zeggen dat het helpt om transparanter te zijn over wat je doet en hoe je het doet. Maar ik twijfel niet aan de onafhankelijkheid en de capaciteiten van het RIVM.’

De expert vindt het te ver gaan om te zeggen dat de metingen en de modellen niet kloppen. ‘Omdat er zoveel bronnen van stikstof zijn kun je de uitstoot en depositie alleen met modellen in kaart brengen. De modellen geven aan wat er gebeurt, de metingen gebruik je niet om uitspraken te doen over bijdragen aan en trends in de stikstofuitstoot. Je gebruikt ze om de modellen te toetsen.’

Erisman zegt dat in de modellen altijd een mate van onzekerheid schuilt. ‘Maar de onzekerheid is kleiner dan nu wordt opgeworpen in de kritiek. De landbouw is verantwoordelijk voor 46 procent van alle stikstof die terechtkomt in de Nederlandse natuur. Misschien kom je met een ander model op 42 procent, maar de landbouw blijft het leeuwendeel van de stikstofdepositie bijdragen.’ De kritiek op het RIVM gaat volgens hem ‘richting stikstofscepsis’.