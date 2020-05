RIVM: Nederlander in lockdown rookt meer, beweegt minder

Een groep hangjongeren in Druten wordt aangesproken nadat ze te dicht op elkaar waren gezien. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ongeveer een op de drie Nederlanders meldt bovendien meer angsten, somberheid, stress en gevoelens van eenzaamheid sinds de beperkingen ingingen. Een op de vijf Nederlanders zegt meer slaapproblemen te hebben, blijkt uit het onderzoek dat het RIVM samen met de GGD’s uitvoerde onder zo’n 90 duizend deelnemers. ‘Dat zijn allemaal negatieve gezondheidseffecten die gebeuren onder de maatregelen’, aldus Van Dissel.

Opvallend is ook hoe men zich aan de beperkingen houdt. Nagenoeg alle Nederlanders (99,5 procent) hebben er geen probleem mee om geen handen meer te schudden. Maar trouw meer dan tien keer per dag de handen wassen, lukt nog niet de helft (42 procent). Driekwart zegt er geen probleem mee te hebben om in de arm te niezen en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Anderhalve meter

Ook het afstand houden valt nog niet mee. Van de bevraagde Nederlanders geeft tot tweederde aan dat het niet altijd lukt om op anderhalve meter afstand van zijn medemens te blijven. Gevraagd naar wat men op termijn het lastigste zou vinden om vol te houden, is de top drie: thuis blijven, anderhalve meter afstand houden, en niet op bezoek mogen bij 70-plussers.

Ook uit ander RIVM-onderzoek blijkt dat men het de laatste weken moeilijker vindt om de coronamaatregelen vol te houden. Begin april zei driekwart nog geen moeite te hebben alle maatregelen na te leven. Inmiddels is dat nog maar 60 procent.

Steun en vertrouwen is er overigens wel volop, blijkt uit de cijfers. Nogal altijd zegt haast negen op de tien volmondig ‘ja’ op de vraag of men zich aan de maatregelen houdt. Vertrouwen heeft 80 procent in de maatregelen, een percentage dat al sinds eind maart ongewijzigd is.