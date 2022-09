RIVM: mogelijk begin van najaarsgolf, ruim 100 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis

Eind vorig jaar was het druk op de corona-afdeling van het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Nu stijgt het aantal besmettingen weer snel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De afgelopen week zijn in Nederland dagelijks gemiddeld 1.752 positieve coronatesten gemeld, dat is een stijging van 40 procent in een week tijd. Het werkelijke aantal besmettingen zal beduidend hoger liggen; sinds 11 april geldt niet meer het advies om met klachten naar de GGD-teststraat te gaan. De toename wijst erop dat het virus zich weer sneller verspreidt. Van half juli tot begin september daalde het aantal wekelijkse meldingen. Daarna was weer sprake van een lichte toename. Sinds een aantal dagen stijgen de besmettingscijfers snel. Het RIVM spreekt in zijn wekelijkse nieuwsbericht van een mogelijk begin van de verwachte najaarsgolf. Omgerekend naar inwonertal zijn de meeste besmettingen deze week, gemeld in de veiligheidsregio Limburg-Zuid, 106 per 100 duizend inwoners. Het landelijk gemiddelde is 71.

Groei het grootst bij 80-plussers

Nederlanders boven de 80 testen al geruime tijd relatief het vaakst positief; zij behoren vaker tot risicogroepen die nog wel door de GGD getest worden. Maar ook de groei van het aantal meldingen deze week is het grootst bij zeventigers en tachtigers, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook bij 70-minners stijgt het aantal positieve testen, alleen bij kinderen onder de 12 blijft het vrij constant. Ouderen zijn kwetsbaarder dan jongeren voor complicaties als gevolg van een coronabesmetting. Ruim twee van de drie ziekenhuispatiënten die de afgelopen twee weken werden opgenomen met corona zijn 70 jaar of ouder.

Meer patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis

Op de verpleegafdelingen zijn van maandag op dinsdag 113 patiënten met corona opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds 5 augustus. De afgelopen week zijn gemiddeld zo’n 80 covidpatiënten per dag opgenomen op de verpleegafdelingen, 25 meer dan de week daarvoor. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 631 coronapatiënten, van wie 35 op de intensive care. Opvallend is dat het op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen veel drukker is dan een jaar geleden, toen daar 320 patiënten met corona lagen, terwijl de drukte op de ic nu meevalt. Daar lagen een jaar geleden 164 covid-patiënten, bijna vijf keer zo veel als nu. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Ongeveer tweederde van de patiënten ligt vanwege covid-19 in het ziekenhuis, de rest is voor een andere aandoening opgenomen en bleek ‘toevallig’ besmet.