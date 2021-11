RIVM meldt record van 16.364 besmettingen: minder erg dan het lijkt, maar zonder meer een probleem

Eind september: rond het Leidseplein in Amsterdam is het weer druk als vanouds. Beeld Joris van Gennip / Volkskrant

Aantal besmettingen bereikt nieuw record

Niet eerder was aantal geregistreerde coronabesmettingen op een dag in Nederland zo hoog: het RIVM meldde donderdag 16.364 positieve testen, veel meer dan het vorige recordaantal van 12.997, op 20 december 2020. Toen bezochten velen, om niet besmettelijk aan de kerstdis te verschijnen, uit voorzorg de teststraat. Locaties met Testen voor toegang waren er nog niet, evenmin als zelftesten.

De huidige besmettingsgolf is begonnen in gemeenten met een lage vaccinatiegraad. Vooral in de bijbelgordel werden gemeenten getroffen, waaronder Zwartewaterland, Neder-Betuwe en Staphorst. De laatste weken is de golf overgeslagen naar heel Nederland. Met name in Limburg liggen de besmettingscijfers hoog.

Terwijl de vorige uitbraak, de ‘dansen met Janssen’-piek, vooral woedde onder jongeren, waart het virus nu juist rond in alle leeftijdscategorieën. Onder thuiswonende 70-plussers bijvoorbeeld bereikte het weekgemiddelde aan positieve tests eerder deze week al een recordhoogte.

Het nieuwe record is minder erg dan het lijkt …

Bij het nieuwe record zijn wel enkele nuanceringen op zijn plaats. Aan het begin van de coronacrisis, in maart en april 2020, werd er nauwelijks getest; de hoeveelheid besmettelijke personen in Nederland kan best op een aanzienlijk hoger niveau hebben gelegen. Terwijl op de intensive care 1.300 patiënten lagen, registreerde het RIVM slechts 1.000 besmette personen per dag. Bij het huidige, veel hogere besmettingsaantal liggen 330 personen op de ic.

Ook bij een vergelijking met de herfst en winter van vorig jaar past voorzichtigheid. Terwijl burgers nu bij lichte twijfel al thuis een zelftest kunnen doen en zich vervolgens in een GGD-teststraat officieel kunnen laten registreren, was de toeloop van twijfelende burgers vorig jaar een stuk lager. Dat is terug te zien in het percentage personen dat positief test.

Veel personen bezoeken na een (positieve) zelftest ook nog de teststraat. Van deze ‘confirmatietesten’ was vorige week 86,5 procent positief. Van de overige testen sloeg slechts 10,7 procent uit, iets minder dan rond het vorige record.

Goede kans dus dat er in de winter van 2020 op 2021 nog meer besmettelijke personen rondliepen dan dit jaar, maar dat zij zich toen, gezien de mildheid van hun klachten, niet in de teststraat hebben gemeld.

Het grootste verschil met eerdere records is de vaccinatiegraad. Aangezien 84,4 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd, veroorzaken alle besmettingen minder ziekenhuisopnamen. Rond Kerst 2020 werden dagelijks zo’n 300 personen opgenomen in het ziekenhuis, van wie ruim 40 op de ic. Momenteel zijn dit er 225 en 28.

… maar de snelle stijging is slecht nieuws

De absolute aantallen van besmette personen zijn dus niet per se het probleem. De snelle stijging is wel een bedreiging voor de zorg. Zolang het aantal positieve testresultaten blijft oplopen, zullen uiteindelijk ook meer personen in het ziekenhuis belanden en soms ook aan het virus sterven. Vooral dat het aantal besmettingen bij ouderen oploopt vertaalt zich in een groeiende toestroom in het ziekenhuis.

Van een ommekeer lijkt vooralsnog geen sprake: het aantal gemelde besmettingen ligt deze week 48 procent hoger dan vorige week. Daarmee blijft het groeitempo zeer hoog.

Ook onder gevaccineerden neemt het aantal besmettingen duidelijk toe. De afgelopen week waren de gevaccineerden met 51 procent zelfs al in de meerderheid. Nog steeds is de kans op besmetting bij een ongevaccineerde duidelijk hoger, maar hier speelt uiteindelijk ook de wet van de grote getallen. Als veel gevaccineerden besmet zijn, belandt een deel ook in het ziekenhuis. Dit komt mede doordat het effect van vaccinatie bij 70-plussers na verloop van tijd gestaag afneemt.

De aantallen ziekenhuisopnamen mogen dan lager liggen, zolang het aantal besmettingen dagelijks nieuwe records haalt, blijft de drukte in het ziekenhuis oplopen. Donderdag lagen er 1.699 coronapatiënten in het ziekenhuis, 372 meer dan de week ervoor.