RIVM: Maatregelen voorkomen snelle stijging, geen echte brandhaard aan te wijzen

Een GGD-medewerker dient een coronavaccin toe op Ameland. Beeld ANP

Deze week meldde het RIVM ruim vierduizend besmettingen per dag. Dit is een stuk minder dan de piek van de tweede golf, half december was het aantal dagelijkse meldingen bijna drie keer zo hoog, maar wel een toename ten opzicht van de weken daarvoor. In een week tijd steeg het aantal positief geteste personen met 19 procent.

De afgelopen week hebben zich 70 duizend meer mensen laten testen dan de week daarvoor. Van de testen waar inmiddels een uitslag van bekend is bleek 9,8 procent positief. De week daarvoor was dit nog 11,5 procent. Hierbij zijn de resultaten uit Dordrecht, Bunschoten en de Rotterdamse wijk Charlois niet meegerekend. Door grootschalig testen was daar een veel kleiner deel van de testen positief. Inclusief deze gebieden is het percentage net iets lager, 9,7 procent.

Een echte brandhaard is dit keer niet aan te wijzen, in de meeste regio’s zijn meer inwoners positief getest dan de weken daarvoor. Alleen in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Drenthe en Gelderland-Midden bleef het aantal meldingen vrijwel gelijk.

In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen. Bij kinderen onder de 12 is de toename het grootst, maar dit wordt vooral veroorzaakt door het verruimde testbeleid. Sinds kort worden jonge kinderen ook getest als ze lichte klachten hebben. De afgelopen week zijn bijna 26 duizend kinderen onder de 12 getest, 8,6 procent van hen bleek besmet met het virus. Dit zijn veel meer testen dan de week daarvoor, toen gingen nog geen 15 duizend kinderen naar de teststraat.

Sinds vorige week dinsdag zijn 418 sterfgevallen vanwege covid-19 gerapporteerd. Dit is net iets minder dan de 423 van de week daarvoor.