RIVM kleunt opnieuw mis met berekening uitstoot door boeren

Met een omgekeerde vlag protesteren boeren, hier in een weiland in Nieuw-Lekkerland, tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Beeld Arie Kievit

‘Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd krijg van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut als het RIVM’, schrijft minister Van der Wal (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Dit vertrouwen bleek in dit geval onterecht.’

In februari vroeg de Tweede Kamer om een lijst van de honderd grootste ammoniakuitstoters van Nederland. Dat deed de Kamer in de context van de discussie over het terugdringen van de neerslag van stikstof en ammoniak op kwetsbare natuurgebieden in Nederland. Ammoniak komt vooral vrij uit de mest en urine van dieren.

Woensdag bleek dat het RIVM een naar eigen zeggen ‘ernstige fout’ heeft gemaakt in toepassing van het rekenmodel. Het instituut hield bij het becijferen van de ammoniakuitstoot onvoldoende rekening met specifieke factoren in de stallen, zoals uitstootbeperkende maatregelen die agrariërs hebben getroffen. In plaats daarvan baseert de berekening zich abusievelijk op gemiddelden.

Daardoor is van naar schatting 45 agrarische bedrijven de ammoniakuitstoot te hoog ingeschat. Een aantal van hen is daardoor onterecht op de lijst terechtgekomen. Van zo’n twintig bedrijven is juist een te lage inschatting gemaakt. Het instituut neemt de menselijke fout ‘zeer hoog op’, benadrukt de woordvoerder. ‘Men moet het RIVM kunnen vertrouwen. We willen dit tot op de bodem uitzoeken.’

Boerenbelangenorganisatie LTO noemt de fout een ‘gênante en kwalijke vertoning’. Ook de toon van de minister is fel. ‘We hebben het hier wel over mensen en hun bedrijf’, zegt Van der Wal.

Niet eerste fout

Bovendien is het niet de eerste keer dat het RIVM de mist ingaat met de lijst, benadrukt een woordvoerder van de minister. In april bleek dat stallen met moderne, emissiereducerende technieken handmatig een code toebedeeld kregen die hoort bij een vervuilender staltype. Daardoor werd aan deze stallen een hogere uitstoot toegeschreven.

Het ministerie publiceerde direct een correctie en schrijft dat de nieuwe lijsten ‘zorgvuldig en volledig gecontroleerd’ waren. Dat dat niet het geval is, bleek pas onlangs, toen agrarische bedrijven die op de lijst voorkwamen het RIVM om meer informatie vroegen.

Het nieuws dat het RIVM nogmaals de fout in is gegaan, komt op een delicaat moment. Naar verwachting volgende week informeert stikstofminister Van der Wal (VVD) de Tweede Kamer meer in detail over de plannen om de stikstofuitstoot te bedwingen. Centraal in de kabinetsplannen staat het terugdringen van de uitstoot van piekbelasters, grote stikstofuitstoters nabij kwetsbare natuurgebieden. Hoe ‘piekbelaster’ wordt gedefinieerd en berekend is de belangrijkste vraag die de minister volgende week moet beantwoorden.

Hoewel de tophonderd van ammoniakuitstoters zelf geen rol speelt in het stikstofbeleid, heeft de gemaakte rekenfout ook betrekking op andere berekeningen die het RIVM sinds april heeft opgeleverd. Welke berekeningen precies foutief zijn uitgevoerd, hoopt het RIVM later deze maand duidelijk te hebben na intern onderzoek. Dan wordt ook duidelijker in hoeverre de fout het opstellen van het kabinetsbeleid in de weg staat. Totdat het onderzoek is afgerond, publiceert het instituut niet over ammoniak.

Heel slordig

‘Zo’n fout is heel slordig in zo’n gevoelig dossier’, zegt hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan-Willem Erisman (Universiteit Leiden). Toch is het volgens hem ‘niet verwonderlijk’ dat het misgaat met de berekening van ammoniakuitstoot. ‘Het blijkt in de praktijk heel moeilijk vast te stellen.’ Variabelen als het staltype, de vloer, het aantal dieren, en het voedsel zijn van invloed. Zelfs als alle specifieke factoren worden meegerekend, blijft een berekening een benadering, zegt Erisman. ‘De daadwerkelijke uitstoot kan in de praktijk sterk afwijken’.

Maar de foutief uitgevoerde berekening van ammoniakuitstoters doet geen afbreuk aan de wetenschappelijke modellen die het RIVM gebruikt om ammoniak- of stikstofuitstoot vast te stellen, benadrukt de hoogleraar. ‘Die zijn internationaal getoetst en al meer dan twintig of dertig jaar in ontwikkeling. Het is niet zo dat er maar met getallen gegoocheld wordt.’

Eerder twijfelden boerenorganisaties openlijk aan de berekeningen en modellen van het RIVM over het aandeel van de landbouw in het stikstofprobleem in Nederland. Een door het ministerie aangestelde commissie nam die berekeningen onder de loep en concludeerde dat het RIVM de conclusie dat de landbouw van alle bedrijfstakken de meeste stikstof uitstoot voldoende had onderbouwd.

Wel benadrukte de commissie dat op lokale schaal, bijvoorbeeld op bedrijfsniveau, de modellen en berekeningen de grootste onzekerheden bevatten. Volgens boerenorganisatie LTO zijn de recente rekenfouten verder bewijs dat ‘generieke modellen in de stikstofaanpak volstrekt ongeschikt zijn’.

Het RIVM ziet geen reden om te twijfelen aan de modellen en metingen die het instituut gebruikt. ‘We willen wel weten hoe het kan dat deze fout ons in eerste instantie niet zelf is opgevallen’, zegt een woordvoerder. ‘Normaal zijn er strikte controles.’ De minister geeft een externe partij opdracht de kwaliteitsprocessen binnen het RIVM te evalueren.