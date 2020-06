RIVM: kinderen onder 6 jaar hoeven niet thuis te blijven bij snotneus

Vaak is er thuis niets aan de hand, maar houdt een kind aan de fietstocht naar het kinderdagverblijf een snotneus over. Beeld anp

Die aanpassing volgt op een klemmend beroep van jeugdartsen en de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding. Zij riepen het Outbreak Management Team – vaste adviseur van het kabinet in de coronacrisis – op de richtlijnen zo snel mogelijk bij te stellen. Sinds de kinderopvang weer helemaal open is, worden de jeugdartsen en de artsen Infectieziektebestrijding van de GGD overstelpt met telefoontjes van ouders die te hoop lopen tegen de richtlijnen, omdat hun kind met een snottebel niet naar de opvang mag.

Vaak is er thuis niets aan de hand, maar houdt een kind aan de fietstocht naar het kinderdagverblijf een snotneus over. ‘Na een half uur worden dan de ouders gebeld met de vraag of ze hun kind toch maar kunnen ophalen. Ik heb boze ouders aan de lijn die dit afgelopen week drie keer is gebeurd’, zei Astrid Nielen, voorzitter van AJN Jeugdartsen Nederland, eerder in deze krant.

Kinderdagverblijven en scholen mogen baby’s, peuters en kleuters met koorts nog wel weigeren. Dat kunnen ze ook doen bij kinderen uit een gezin waar iemand klachten heeft die aan het coronavirus doen denken.

Mark Misérus