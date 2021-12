RIVM is zicht op omikron kwijt, variant verspreidt zich onder de radar in Nederland

Winkelend publiek in het centrum van Rotterdam. Beeld ANP

Daarmee is het RIVM het zicht op het virus kwijt en is het een kwestie van tijd voordat de omikronvariant ook in ons land dominant is, vermoeden experts. De variant is immers besmettelijker dan de in ons land nu dominante deltavariant. Hoelang het precies duurt voordat omikron de overhand krijgt, is nog niet goed te zeggen. De Europese gezondheidsdienst ECDC zei eerder rekening te houden met ‘maanden’.

Grote zorgen om de omikronvariant zijn er ook vlak over de Duitse grens bij Nijmegen, in de regio Kleef. Daar werd één kind besmet met de omikronvariant kort met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Ook één volledig ingeënte volwassene zou ernstig ziek zijn. Eerder was er sprake van twee kinderen in het ziekenhuis, maar dat valt gelukkig mee. Het kind met omikron zou inmiddels aan de beterende hand zijn, volgens dagblad De Gelderlander.

Chaotisch

In Nederland werd de variant de afgelopen weken aangetroffen bij in totaal 62 mensen, van wie de meeste reizigers, blijkt uit de nieuwste cijfers. Dat aantal komt bovenop de achttien reizigers uit Zuid-Afrika bij wie de variant al eind november werd vastgesteld tijdens een chaotische nacht op Schiphol. Ook bij drie contacten van besmette personen is de variant vastgesteld.

Het onderzoek naar de eigenschappen van het virus is nog volop gaande. Volgens eerste laboratoriumuitslagen die deze week verschenen, is de variant minder bevattelijk voor antistoffen uit vaccins en uit natuurlijke immuniteit dan de deltavariant. Dat zou betekenen dat gevaccineerden en mensen die eerder de ziekte doormaakten, bevattelijker zijn voor besmetting met de omikronvariant.

Hoe ernstig dat is, blijft echter de vraag. Zuid-Afrikaanse artsen verklaarden vrijdag opnieuw dat ze weliswaar een scherpe stijging zien van het aantal besmettingen, maar relatief weinig ernstig zieken of sterfgevallen. Wel is er in de statistieken een opvallende verschuiving te zien naar kinderen, twintigers en dertigers. Dat kan echter allerlei redenen hebben: zo test men in Zuid-Afrika ook mensen die om een heel andere reden naar het ziekenhuis komen op corona.

Steekproeven

Ook als de omikronvariant minder ziek maakt, is dat slecht nieuws, vinden epidemiologen: een snellere verspreiding betekent dat het virus ook sneller eventuele kwetsbare mensen bereikt. Daardoor kan een nieuwe piek in het aantal ziekenhuispatiënten ontstaan.

In de wekelijkse steekproeven van virussen uit de teststraten werd de omikronvariant overigens nog niet aangetroffen. Maar dat zou wel eens voor het laatst kunnen zijn, vermoedt het RIVM.