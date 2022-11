RIVM: herhaalprik verkleint kans op ziekenhuisopname 60-plussers met bijna drie keer

Een medewerker van een vaccinatiecentrum in Heerlen geeft informatie aan een net gevaccineerde vrouw. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Na een herhaalprik hadden 60-plussers bovendien een twee keer kleinere kans op een ic-opname dan mensen die minimaal al één vaccinatie kregen toegediend. ‘Deze bevindingen bevestigen dat de herhaalprik zeker een toegevoegde waarde heeft’, zegt een woordvoerder van het RIVM. ‘We zien weliswaar dat ziekenhuisopnamen de afgelopen weken afnemen, maar nog altijd zijn honderden mensen opgenomen met covid.’

Het RIVM keek specifiek naar het effect van de vernieuwde herhaalprik met het zogenoemde bivalente vaccins die beter beschermen tegen nieuwe varianten. Om het precieze effect te meten vergeleek het instituut de groep die zo’n prik kreeg met mensen die minimaal de eerste twee vaccinaties haalden en daarom in aanmerking kwamen voor een nieuwe prik dit najaar, maar daarvan hebben afgezien. Ten opzichte van 60-plussers die helemaal geen vaccin kregen toegediend, zijn mensen die bovenop eerdere vaccinaties ook de herhaalprik kregen dus nog beter beschermd.

De nieuwe analyse sluit aan bij bevindingen over de eerdere ronde herhaalprikken in het voorjaar. Toen zag het RIVM dat een extra vaccinatie bij mensen van 70 jaar of ouder de bescherming tegen ziekenhuisopname terugbrengt naar het niveau van kort na een booster. Uit cijfers van het instituut blijkt dat mensen die een boosterprik hebben ontvangen zo’n drie keer minder kans hebben op een opname dan mensen die alleen de eerste en tweede prik hebben gekregen.

Ook zonder herhaalprik biedt een boostervaccinatie na enkele maanden nog enige bescherming tegen ziekenhuis- of ic-opnamen. De effectiviteit neemt na verloop van tijd af. Een herhaalprik kan de bescherming tegen covid dan dus weer een oppepper geven. Het precieze effect van de herhaalprik voor mensen onder de 60 is nog niet bekend. Sinds enkele weken kan iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik krijgen. Het RIVM zal in toekomstige rapportages ook naar het effect voor die groep kijken.

88 duizend opnamen voorkomen

Maandag kwam het RIVM al met het nieuws naar buiten dat het toedienen van coronavaccins in een jaar tijd minimaal zo’n 88 duizend ziekenhuisopnamen in Nederland heeft voorkomen. Het vaccin heeft ook geleid tot minder druk op de zorg en volgens het instituut hoogstwaarschijnlijk voorkomen dat er nog strengere maatregelen nodig waren om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het RIVM keek voor de periode tussen 2 augustus 2021 en 30 augustus dit jaar naar het aantal covidopnamen, de geschatte vaccin-effectiviteit en de vaccinatiegraad. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registreerde in die dertien maanden bijna 45 duizend opnamen. Het aantal voorkomen opnamen door vaccineren is dus twee keer zo groot als het werkelijke aantal.

Volgens de schatting van het RIVM wisten de vaccins vooral ouderen uit het ziekenhuis te houden. De meeste opnamen, zo'n 78 procent van het totaal, zijn voorkomen bij mensen van 60 jaar en ouder. Maar het vaccin bleek ook effectief voor de groep tussen de 12 en 49 jaar. Het RIVM schat dat de vaccinatierondes zo’n 7.500 opnamen van mensen in die leeftijdsgroep hebben voorkomen.

Het gaat om een eerste ‘voorzichtige’ schatting, zegt een woordvoerder. Het instituut denkt dat het daadwerkelijke aantal voorkomen opnamen nog een stuk hoger ligt omdat het indirecte effect van vaccinatie niet is meegenomen in de analyse. Zo beperkt vaccinatie ook het aantal besmettingen waardoor minder mensen ziek werden die anders in het ziekenhuis terecht waren gekomen.