RIVM: forse toename positieve testen, vooral in carnavalsregio’s

Sterke toename besmettingscijfers, 70 procent van de coronatesten blijkt positief

De Nederlandse besmettingscijfers laten na drie weken van daling weer een fikse stijging zien. De afgelopen week zijn bijna 440 duizend positieve testen gemeld, 79 procent meer dan de week daarvoor. In Noord-Brabant en Limburg is het aantal meldingen deze week zelfs verdrievoudigd. De stijging is een gecombineerd effect van de carnavalsweek en de versoepelingen, meldt het RIVM. Vooral veel twintigers testten positief, bij hen was ook de grootste toename te zien.

Opvallend is dat het aantal meldingen bij ouderen ook sterk oploopt. Tijdens de eerste twee maanden van de omikrongolf bleef het aantal meldingen in deze groep relatief laag. De toename komt niet alleen doordat er meer wordt getest, een ongekend groot deel van de geteste personen blijkt positief. Het percentage positieve testen stijgt deze week van 62,6 naar 70. De instroom in de ziekenhuizen stijgt deze week ook, namelijk met 10 procent naar gemiddeld 168 nieuwe coronapatiënten per dag. Dit blijkt uit cijfers van het LCPS.

Coronasterfte in Hongkong is ongekend hoog, de mortuaria zijn overvol

De sterfte vanwege covid-19 in Hongkong is deze week de hoogste wereldwijd. Van een afremming lijkt voorlopig ook geen sprake, het aantal geregistreerde sterfgevallen is de afgelopen week nog ruim verdrievoudigd naar 206 per miljoen inwoners. Dit is ruim driemaal hoger dan de afgelopen twee jaar in een week tijd is geregistreerd in Nederland. De hoge sterfte wordt deels veroorzaakt door de lage vaccinatiegraad bij ouderen, minder dan de helft van de 70-plussers is gevaccineerd. De ziekenhuizen, isolatiecentra en uitvaartcentra in Hongkong zijn overvol, terwijl het openbaar vervoer, supermarkten en apotheken het moeilijk hebben om te blijven draaien door het grote personeelstekort door ziekteverzuim. De Chinese regio worstelt al 3 weken met het indammen van de hevige corona-uitbraak.