RIVM: eet geen groente uit moestuin vlak bij chemiebedrijf Chemours, en pas op met gewassen iets verderop

Industrieterrein Staart in Dordrecht met op de voorgrond de afvalcentrale van Dordrecht en daarachter Chemours (voorheen Dupont). Beeld Michiel Wijnbergh

Dat staat in een maandag uitgebracht onderzoeksrapport van het RIVM, dat is gemaakt in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Het was al langer bekend dat gewassen die binnen een straal van 1 kilometer van het bedrijf worden geteeld, te veel pfas (poly- en perfluoralkylstoffen) bevatten, waardoor ‘effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten’. Daarom adviseerde het RIVM vorig jaar al in dit gebied niet meer uit de moestuin te eten.

Maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nu ook een veel ruimere zone rond het chemiebedrijf onderzocht. Daaruit blijkt dat ook moestuinen op 1 tot 10 kilometer ten noordwesten, noordoosten en oosten van het bedrijf of zo’n 2,5 kilometer ten zuidwesten daarvan in de gevarenzone liggen. Deze moestuinhouders krijgen niet te veel pfas binnen, aldus het RIVM, maar wel meer dan gemiddeld – Nederlanders in het hele land krijgen via voeding en drinkwater meer pfas binnen dan veilig wordt geacht.

Afwisseling met winkelproducten

‘Deze moestuinhouders kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten, maar hen wordt aangeraden deze groenten en fruit af te wisselen met producten uit de winkel’, adviseert het RIVM. ‘Producten uit de winkel bevatten namelijk minder pfas. Deze afwisseling is belangrijk, omdat mensen in Nederland via andere voedselproducten en drinkwater al meer pfas binnenkrijgen dan de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde.’

Gebruikers van de moestuinen tussen 5 en 10 kilometer ten zuidwesten van het bedrijf krijgen niet te veel pfas binnen. Hetzelfde geldt voor de moestuinen zo’n 15 kilometer ten noordoosten van Chemours. ‘Zij kunnen hun zelf geteelde gewassen gewoon blijven eten’, aldus de onderzoekers.

DuPont/Chemours heeft twee soorten pfas uitgestoten: tot 2012 pfoa en vanaf 2012 GenX. Ze zijn via de lucht op de bodem en in het water terechtgekomen. Via de grond en het water kwamen ze daarna in de gewassen uit de moestuinen.

Het zijn giftige chemische stoffen die nauwelijks afbreken en zich daarom blijven ophopen in het milieu. Volgens het RIVM kunnen ze bij hoge en langdurige inname ‘negatieve gezondheidseffecten hebben op het immuunsysteem, de leverfunctie en het cholesterolgehalte’. Ook is pfoa mogelijk kankerverwekkend en zou het negatieve effecten hebben op de voortplanting en het ongeboren kind.

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden organiseren donderdag een informatieavond over de uitkomsten van het onderzoek. Ze vinden het ‘heel vervelend’ dat inwoners ongevraagd te maken krijgen met deze ernstige pfas-vervuiling.

Pijnlijk

‘Het onderzoek naar de vervuiling van de grond in de moestuinen van Sliedrecht en omliggende gemeenten maakt pijnlijk duidelijk dat de grond sterk vervuild is’, aldus de Sliedrechtse wethouder Roelant Bijderwieden. ‘Die uitstoot moet stoppen. Daar zetten de gemeenten en de provincie Zuid-Holland zich voor in. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in het water, niet in ons voedsel.’

De gemeenten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Chemours, waarin het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de vervuiling. Ze eisten vorige maand voor de rechtbank dat het bedrijf de schade als gevolg van de uitstoot betaalt. In een andere rechtszaak, aangespannen door vijftien oud-medewerkers, oordeelde de rechter dat het chemiebedrijf niet goed voor zijn personeel heeft gezorgd en meer voorzorgsmaatregelen had moeten nemen om mogelijke gezondheidsschade te voorkomen.

Uit andere studies zijn tevens hoge pfas-concentraties in Nederlandse moedermelk aangetroffen. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat baby’s die in een straal van 7 kilometer van chemiebedrijf Chemours worden geboren en wonen, door het drinken van moedermelk gemiddeld tien keer meer pfas binnen krijgen dan wat op basis van internationale gezondheidsnormen veilig wordt geacht. De resultaten van dit onderzoek zijn maandag bekendgemaakt door tv-programma Zembla.